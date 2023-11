Charles Leclerc après la pole position : "Mauvaise manche

C'était très fort : Charles Leclerc a réalisé le meilleur temps des essais finaux du GP sur route de Las Vegas, 44 millièmes devant son coéquipier de Ferrari Carlos Sainz. Pour le Monégasque, il s'agit de la 23e pole dans la catégorie reine (le même nombre que Fernando Alonso) et de la 4e de la saison GP 2023 (après Bakou, Spa-Francorchamps et Austin). C'est également sa deuxième aux États-Unis après le Texas. Pour son écurie Ferrari, il s'agit de la 249e pole position en Formule 1, la 15e aux Etats-Unis.

Leclerc étonne en déclarant : "Honnêtement, mon tour en Q3 était mauvais ! J'ai le mieux roulé dans le deuxième segment des qualifications, malheureusement je n'ai pas pu réitérer cette performance en Q3, mais je suppose que si je suis en pole position, je ne devrais pas me plaindre".

"Je rêvais de faire la pole position à Las Vegas. C'est fabuleux d'avoir pu y parvenir. Nous pouvons nous réjouir de notre belle performance, mais tout le monde sait comment cela s'est passé cette saison - nous n'avons généralement pas pu répéter cette performance en course. Je veux changer cela ici".



"Sur un tour, nous sommes rapides, mais pour diverses raisons, nous n'avons que trop rarement pu transformer cela en victoire. Ici, en Grand Prix, tout tournera autour de la gestion des pneus et nous devrons aussi faire les choses correctement sur le plan stratégique".



"Avant, je venais ici en privé pour faire la fête. Ce week-end, c'est différent, je suis ici pour le travail. En fait, c'est ce que je veux faire : d'abord faire un bon travail, et ensuite, je l'espère, une fête bien arrosée !"





Qualifications, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32,726 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,770

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33,104

04. George Russell (GB), Mercedes, 1 : 33,112

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1 : 33,239

06. Alex Albon (T), Williams, 1:33,323

07. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33,513

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33,525

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33,537

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,555

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33,837

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33,855

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33,979

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,199

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:34,308

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,703

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34,834

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34,849

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,850

20e Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36,447