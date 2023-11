Charles Leclerc dopo la pole position: "Brutto giro"

Il pilota della Ferrari Charles si assicura la migliore posizione in griglia per il Gran Premio di Las Vegas. Il ventiseienne monegasco ha mostrato un'ottima prestazione, ma dopo la pole ha dichiarato: "È stato un brutto giro".

Una prestazione di spessore: Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo nell'ultima sessione di prove libere del GP di Las Vegas, precedendo di 44 millesimi il suo compagno di squadra alla Ferrari Carlos Sainz. Per il monegasco si tratta della 23ª pole nella classe regina (lo stesso numero di Fernando Alonso) e della quarta nella stagione 2023 (dopo Baku, Spa-Francorchamps e Austin). È anche la seconda negli USA dopo quella in Texas. È la 249ª pole position in Formula 1 per la sua scuderia Ferrari e la 15ª negli Stati Uniti.

Leclerc stupisce con la dichiarazione: "Onestamente, il mio giro in Q3 è stato pessimo! Ho guidato al meglio nel secondo segmento di qualifica, purtroppo non sono riuscito a ripetere quella prestazione in Q3, ma credo che se sono in pole non dovrei lamentarmi".

"Avevo sognato di essere in pole a Las Vegas. È favoloso che io sia riuscito a realizzarla. Possiamo essere contenti della nostra bella prestazione, ma tutti sanno come è andata questa stagione: nella maggior parte dei casi non siamo riusciti a ripetere queste prestazioni in gara. Voglio cambiare questa situazione".



"Siamo veloci sul giro, ma per varie ragioni raramente siamo riusciti a tradurre questo risultato in una vittoria. Il Gran Premio qui sarà tutto incentrato sulla gestione degli pneumatici e dovremo anche azzeccare tutto a livello strategico".



"Di solito venivo qui privatamente per fare festa. Questo fine settimana è diverso, sono qui per lavorare. Anzi, è proprio questo che voglio fare: prima fare un buon lavoro e poi spero di fare una bella festa!".





Qualifiche, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32.726 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32.770

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33.104

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:33.112

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33.239

06. Alex Albon (T), Williams, 1:33.323

07. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33.513

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33.525

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33.537

10° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33.555

11° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33.837

12° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33.855

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33.979

14° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34.199

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:34.308

16° Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.703

17° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34.834

18° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34.849

19° Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34.850

20° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36.447