Charles Leclerc após a pole position: "Má volta"

por Mathias Brunner - Automatic translation from German

Charles Leclerc fez o melhor tempo na última sessão de treinos livres para o GP de rua de Las Vegas, 44 milésimos à frente do seu companheiro de equipa na Ferrari, Carlos Sainz. Esta é a 23ª pole do monegasco na categoria rainha (o mesmo número de Fernando Alonso) e a sua quarta na temporada de 2023 (depois de Baku, Spa-Francorchamps e Austin). É também a sua segunda nos EUA, depois do Texas. É a 249ª pole position na Fórmula 1 para a sua equipa Ferrari e a 15ª nos EUA.

Leclerc surpreende com a declaração: "Honestamente, a minha volta na Q3 foi má! Fiz a melhor volta no segundo segmento da qualificação, infelizmente não consegui repetir esse desempenho na Q3, mas acho que se estou na pole não me devo queixar".

"Tinha sonhado com a pole em Las Vegas. É fabuloso que eu tenha conseguido isso. Podemos estar contentes com o nosso bom desempenho, mas toda a gente sabe como foi esta época - não conseguimos repetir este desempenho nas corridas. Quero mudar isso aqui".



"Somos rápidos numa volta, mas por várias razões raramente fomos capazes de traduzir isso numa vitória. O Grande Prémio aqui terá tudo a ver com a gestão dos pneus e também temos de fazer tudo bem estrategicamente."



"Costumava vir aqui em privado para festejar. Este fim de semana é diferente, estou aqui para trabalhar. De facto, é isso que quero fazer - primeiro fazer um bom trabalho e depois, espero, ter uma grande festa!"





Qualificação, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32.726 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32.770

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33.104

04 George Russell (GB), Mercedes, 1:33.112

05 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33.239

06. Alex Albon (T), Williams, 1:33.323

07. Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:33.513

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33.525

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33.537

10º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33.555

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33.837

12º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33.855

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33.979

14º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34.199

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:34.308

16º Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.703

17º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34.834

18º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34.849

19º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34.850

20º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36.447