Max Verstappen (3º): "Simplemente no me gusta"

Ya hemos visto esto de Max Verstappen unas cuantas veces este año: no ganó la pole, y no oculta que esto le molesta. Pero también muestra una gran compostura, porque el holandés sabe que normalmente tiene el mejor coche de la carrera.

Verstappen, de 26 años, tiene que ceder ante el dúo de Ferrari formado por Leclerc y Sainz en la noche de clasificación en Las Vegas, pero subirá al segundo puesto de la parrilla porque Carlos Sainz tiene que retroceder diez puestos debido a un cambio de motor.

Max dice: "No ha sido una calificación fácil, la pista está bastante resbaladiza. Y salgo desde el lado malo, la pista aún está muy fresca, me recuerda al primer año en Austin".

"No fuimos tan rápidos como el Ferrari a una vuelta en todo el fin de semana. Así que el resultado no me sorprende. No creo que hubiera podido ir mucho más rápido. El coche no iba de maravilla, pero bien".



"Pero no estoy preocupado. En primer lugar, quiero hacer una buena salida y luego encontrar un buen ritmo. Si se me abre un hueco, lo cogeré".



"Básicamente, no me gustan los circuitos urbanos. Si vas a tope aquí, derrapas mucho, un poco como en Bakú. Eso no me gusta. Prefiero los circuitos clásicos, donde la pista ofrece más agarre".



"Pero hemos hecho buenas tandas de resistencia en la segunda sesión de entrenamientos, así que espero la carrera con buen ánimo. Los puntos del campeonato se consiguen en el Gran Premio".



"En los circuitos urbanos hay que estar preparado para todo, pueden pasar muchas cosas, accidentes, fases de coche de seguridad y todo eso. Espero una carrera larga con mucha sensibilidad para los neumáticos".





Clasificación, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32.726 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32.770

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33.104

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:33.112

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33.239

06. Alex Albon (T), Williams, 1:33.323

07. Logan Sargeant (EE.UU.), Williams, 1:33.513

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33.525

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33.537

10º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33.555

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33.837

12º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33.855

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33.979

14º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34.199

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:34.308

16º Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.703

17º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34.834

18º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34.849

19º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34.850

20º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36.447