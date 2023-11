Max Verstappen (3e) : "Je ne suis tout simplement pas fan".

Le champion du monde Max Verstappen a réalisé le troisième meilleur temps des essais finaux du Grand Prix de Las Vegas et se montre très serein. La star de Red Bull Racing déclare : "Nous serons plus forts en course que lors des qualifications".

Max Verstappen nous a déjà fait le coup plusieurs fois cette année : il n'a pas décroché la pole, et il ne cache pas que cela le contrarie. Mais il fait aussi preuve d'une grande sérénité, car le Néerlandais sait qu'il a généralement la meilleure voiture en course.

Verstappen, 26 ans, doit s'incliner devant le duo Ferrari Leclerc et Sainz lors de la nuit des qualifications à Las Vegas, mais il se hissera à la deuxième place sur la grille de départ, car Carlos Sainz doit reculer de dix rangs en raison d'un changement de moteur.

Max explique : "La qualification n'a pas été facile, la piste est assez glissante. Et je pars du mauvais côté, la piste est encore très fraîche, cela me rappelle la première année à Austin".

"Tout le week-end, nous n'avons pas été aussi rapides que les Ferrari sur un tour. Ce résultat n'est donc pas une surprise pour moi. Je ne pense pas que j'aurais pu aller beaucoup plus vite. La voiture ne semblait pas fabuleuse, mais elle était correcte".



"Mais je ne m'inquiète pas. Je veux d'abord prendre un bon départ, puis trouver un bon rythme. Si une ouverture se présente à moi, je la saisirai".



"En principe, je ne suis pas fan des circuits sur route. Ici, quand on accélère à fond, on glisse beaucoup, un peu comme à Bakou. Je n'aime pas ça. Je préfère les circuits classiques, où la piste offre plus d'adhérence".



"Mais nous avons eu de bonnes séances d'endurance lors de la deuxième séance d'essais, donc j'attends la course dans un bon état d'esprit. Les points du championnat du monde se gagnent en Grand Prix".



"Sur les circuits routiers, tu dois être prêt à tout, il peut se passer tellement de choses, des accidents, des phases de safety-car et tout ça. Je m'attends à une longue course avec beaucoup de sensibilité pour les pneus".





Qualifications, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32,726 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,770

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33,104

04. George Russell (GB), Mercedes, 1 : 33,112

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1 : 33,239

06. Alex Albon (T), Williams, 1:33,323

07. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33,513

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33,525

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33,537

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,555

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33,837

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33,855

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33,979

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,199

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:34,308

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,703

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34,834

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34,849

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,850

20e Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36,447