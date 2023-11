Max Verstappen (3°): "Non mi piace affatto".

Max Verstappen lo ha già visto qualche volta quest'anno: non ha conquistato la pole e non nasconde che questo lo turba. Ma dimostra anche una grande compostezza, perché l'olandese sa che di solito ha la macchina migliore in gara.

Il 26enne Verstappen ha dovuto cedere il passo al duo Ferrari composto da Leclerc e Sainz nella notte delle qualifiche a Las Vegas, ma salirà al secondo posto sulla griglia di partenza perché Carlos Sainz dovrà retrocedere di dieci posizioni a causa di un cambio di motore.

Max dice: "Non è stata una qualifica facile, la pista è piuttosto scivolosa. E io parto dal lato negativo, la pista è ancora molto fresca, mi ricorda il primo anno ad Austin".

"Per tutto il weekend non siamo stati veloci come la Ferrari su un giro. Quindi il risultato non mi sorprende. Non credo che avrei potuto andare molto più veloce. La macchina non era meravigliosa, ma andava bene".



"Ma non sono preoccupato. Voglio innanzitutto fare una buona partenza e poi trovare un buon ritmo. Se mi si aprirà un varco, lo prenderò al volo".



"Fondamentalmente, non sono un fan dei circuiti stradali. Se si va a tutto gas qui, si scivola molto, un po' come a Baku. Non mi piace. Preferisco i circuiti classici, dove la pista offre più aderenza".



Ma nella seconda sessione di prove abbiamo fatto dei buoni giri di resistenza, quindi aspetto la gara di buon umore". I punti del campionato si ottengono nei Gran Premi".



"Sui circuiti stradali bisogna essere preparati a tutto, possono succedere tante cose, incidenti, fasi di safety car e tutto il resto. Mi aspetto una gara lunga e molto delicata per i pneumatici".





Qualifiche, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32.726 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32.770

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33.104

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:33.112

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33.239

06. Alex Albon (T), Williams, 1:33.323

07. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33.513

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33.525

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33.537

10° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33.555

11° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33.837

12° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33.855

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33.979

14° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34.199

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:34.308

16° Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.703

17° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34.834

18° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34.849

19° Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34.850

20° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36.447