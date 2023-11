Max Verstappen (3º): "Não sou fã dele"

O campeão do mundo Max Verstappen fez o terceiro melhor tempo no último treino para o Grande Prémio de Las Vegas e está completamente relaxado. A estrela da Red Bull Racing diz: "Vamos ser mais fortes na corrida do que na qualificação".

Já vimos isso de Max Verstappen algumas vezes este ano: ele não conquistou a pole, e não esconde que isso o aborrece. Mas também mostra muita serenidade, porque o holandês sabe que normalmente tem o melhor carro da corrida.

Verstappen, de 26 anos, teve de ceder o lugar à dupla da Ferrari, Leclerc e Sainz, na noite de qualificação em Las Vegas, mas vai subir para o segundo lugar da grelha porque Carlos Sainz tem de descer dez lugares devido a uma mudança de motor.

Max diz: "Não foi uma qualificação fácil, a pista está muito escorregadia. E começo do lado mau, a pista ainda está muito fresca, faz-me lembrar o primeiro ano em Austin."

"Não fomos tão rápidos como o Ferrari numa volta durante todo o fim de semana. Por isso, o resultado não é uma surpresa para mim. Não acho que poderia ter sido muito mais rápido. O carro não estava maravilhoso, mas estava bem.



"Mas não estou preocupado. Em primeiro lugar, quero fazer um bom arranque e depois encontrar um bom ritmo. Se me abrir uma brecha, agarro-a."



"Basicamente, não sou um fã dos circuitos de rua. Se fores a todo o gás aqui, deslizas muito, um pouco como em Baku. Não gosto disso. Prefiro os circuitos clássicos, onde a pista tem mais aderência".



"Mas fizemos boas corridas de resistência na segunda sessão de treinos, por isso estou ansioso pela corrida. Os pontos do campeonato são marcados no Grande Prémio".



"Nos circuitos de rua temos de estar preparados para tudo, pode acontecer muita coisa, acidentes, fases de safety car e tudo isso. Estou à espera de uma corrida longa com muita sensibilidade para os pneus."





Qualificação, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32.726 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32.770

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33.104

04 George Russell (GB), Mercedes, 1:33.112

05 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33.239

06. Alex Albon (T), Williams, 1:33.323

07. Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:33.513

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33.525

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33.537

10º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33.555

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33.837

12º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33.855

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33.979

14º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34.199

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:34.308

16º Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.703

17º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34.834

18º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34.849

19º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34.850

20º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36.447