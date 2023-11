Carlos Sainz (Ferrari/2º): "¡Estoy muy enfadado!"

Carlos Sainz es el segundo más rápido en Las Vegas, pero tal y como están las cosas tendrá que salir desde la 12ª posición de la parrilla. Al español le brillan los ojos mientras dice: "No puedo decir demasiado, ¡estoy muy enfadado!".

Segundo mejor tiempo para el piloto de Ferrari Carlos Sainz en la sesión de clasificación en el circuito Strip de Las Vegas. El madrileño sólo es superado por su compañero de equipo en Ferrari, Charles Leclerc, pero la felicidad parece otra.

Sainz refunfuña: "No puedo decir demasiado, ¡todavía estoy muy enfadado! Como todo el mundo vio, hubo un problema de seguridad en la pista. Este problema arruinó mi coche y encima recibí una penalización de la FIA. Pero yo no hice nada malo. Sinceramente, habría esperado una solución más apropiada por parte del deporte".

"Pero tengo que tragarme el trago amargo de tener que perder diez puestos. Todavía no me he calmado, estoy de mal humor, aunque lo disimule en gran medida."

"Tenemos un coche capaz de ganar, pero sé que ahora tengo que remontar desde el puesto 12 de la parrilla. Sería muy presuntuoso pensar en la victoria. Dependerá mucho de lo bien que pueda adelantar. Necesito una buena salida, luego tengo que cuidar los neumáticos. Luego espero poder traducir nuestra velocidad en alguna maniobra de adelantamiento".



"La pista me recuerda a Bakú. Tienes que obligarte a frenar cada vez más tarde después de esta recta endiabladamente rápida. Las Vegas es un circuito urbano como Mónaco, pero Montecarlo es muy diferente y necesitas un buen ritmo. Se trata de gestionar los neumáticos y necesitas un coche que te dé mucha confianza en las frenadas".



"Cuando vi el trazado de la pista, pensé que seríamos rápidos aquí y que podríamos conseguir la pole. Pero la velocidad en carrera es otra cosa".





Clasificación, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32.726 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32.770

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33.104

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:33.112

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33.239

06. Alex Albon (T), Williams, 1:33.323

07. Logan Sargeant (EE.UU.), Williams, 1:33.513

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33.525

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33.537

10º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33.555

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33.837

12º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33.855

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33.979

14º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34.199

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:34.308

16º Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.703

17º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34.834

18º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34.849

19º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34.850

20º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36.447