Carlos Sainz (Ferrari/2e) : "Je suis tellement en colère !"

Deuxième meilleur temps pour le pilote Ferrari Carlos Sainz lors des qualifications sur le circuit Strip de Las Vegas. Le Madrilène ne doit s'avouer vaincu que par son coéquipier chez Ferrari, Charles Leclerc, mais le bonheur est différent.

Sainz grogne : "Je ne peux pas trop en dire, je suis encore tellement en colère ! Comme tout le monde l'a vu, il y avait un problème de sécurité sur la piste. Ce problème a cassé ma voiture et, en plus, j'ai été sanctionné par la FIA. Je n'ai pourtant rien fait de mal ! Honnêtement - j'aurais attendu du sport une solution un peu plus appropriée".

"Mais ainsi, je dois avaler la pilule amère de devoir reculer de dix rangs. Je ne me suis pas encore calmé, je suis de mauvaise humeur, même si je le dissimule en grande partie".

"Nous avons une voiture capable de gagner, mais je sais que je dois maintenant remonter de la 12e place sur la grille. Dans ces conditions, il serait plutôt présomptueux de penser à la victoire. Beaucoup de choses dépendront de ma capacité à dépasser. J'ai besoin d'un bon départ, puis je dois faire attention aux pneus. Ensuite, j'espère pouvoir convertir notre vitesse en quelques dépassements".



"La piste me rappelle Bakou. Tu dois te forcer à freiner de plus en plus tard après cette ligne droite rapide comme le diable. Las Vegas est un circuit routier comme Monaco, mais Monte-Carlo est très différent, tu dois avoir un bon rythme. Ici, il s'agit de gérer les pneus et pour cela, il faut une voiture qui te donne beaucoup de confiance sur les freins".



"Quand j'ai vu la configuration du circuit, je me suis dit que nous serions rapides ici, donc que nous pourrions décrocher la pole. Mais la vitesse en course, c'est une autre histoire".





Qualifications, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32,726 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,770

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33,104

04. George Russell (GB), Mercedes, 1 : 33,112

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1 : 33,239

06. Alex Albon (T), Williams, 1:33,323

07. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33,513

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33,525

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33,537

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,555

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33,837

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33,855

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33,979

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,199

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:34,308

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,703

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34,834

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34,849

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,850

20e Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36,447