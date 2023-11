Carlos Sainz (Ferrari/2°): "Sono arrabbiatissimo!".

Carlos Sainz è il secondo più veloce a Las Vegas, ma allo stato attuale delle cose dovrà partire dal 12° posto in griglia. Gli occhi dello spagnolo lampeggiano mentre dice: "Non posso dire molto, sono così arrabbiato!".

Secondo tempo per il pilota della Ferrari Carlos Sainz nelle qualifiche sul circuito di Las Vegas Strip. Il madrileno è stato battuto solo dal suo compagno di squadra della Ferrari Charles Leclerc, ma la felicità sembra diversa.

Sainz brontola: "Non posso dire molto, sono ancora molto arrabbiato! Come tutti hanno visto, c'è stato un problema di sicurezza in pista. Questo problema ha rovinato la mia macchina e per di più ho ricevuto una penalità dalla FIA. Ma io non ho fatto nulla di male! Onestamente, mi sarei aspettato una soluzione più adeguata da parte dello sport".

"Ma devo ingoiare il boccone amaro di dover scendere di dieci posizioni. Non mi sono ancora calmato, sono di cattivo umore, anche se lo nascondo ampiamente".

"Abbiamo una macchina in grado di vincere, ma so che ora devo lavorare per risalire dalla dodicesima posizione in griglia. Sarebbe piuttosto presuntuoso pensare alla vittoria. Molto dipenderà da quanto riuscirò a sorpassare. Ho bisogno di una buona partenza, poi devo fare attenzione alle gomme. Poi spero di riuscire a tradurre la nostra velocità in qualche manovra di sorpasso".



"La pista mi ricorda Baku. Devi costringerti a frenare sempre più tardi dopo questo rettilineo velocissimo. Las Vegas è un circuito cittadino come Monaco, ma Monte Carlo è molto diverso e bisogna avere un buon ritmo. È tutta una questione di gestione degli pneumatici e serve una vettura che dia molta fiducia in frenata".



"Quando ho visto il tracciato, ho pensato che saremmo stati veloci qui e che avremmo potuto fare la pole. Ma la velocità in gara è un'altra cosa".





Qualifiche, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32.726 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32.770

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33.104

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:33.112

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33.239

06. Alex Albon (T), Williams, 1:33.323

07. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33.513

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33.525

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33.537

10° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33.555

11° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33.837

12° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33.855

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33.979

14° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34.199

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:34.308

16° Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.703

17° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34.834

18° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34.849

19° Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34.850

20° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36.447