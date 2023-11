Carlos Sainz (Ferrari/2º): "Estou muito zangado!"



por Mathias Brunner - Automatic translation from German

Carlos Sainz foi o segundo mais rápido em Las Vegas, mas, como as coisas estão a correr, vai ter de partir do 12º lugar da grelha. Os olhos do espanhol brilham e ele diz: "Não posso dizer muito, estou muito zangado!"

