Le GP de Las Vegas à la télévision : Leclerc contre Verstappen

Pour la Formule 1, le Grand Prix de Las Vegas est la course de championnat du monde la plus prestigieuse de l'année. Le propriétaire de la Formule 1, Libery Media, a investi plus de 250 millions de dollars américains pour construire un circuit routier de première classe, présenter un programme de spectacle époustouflant et offrir une course passionnante.

Le début du week-end a été difficile : première séance d'entraînement annulée, deuxième reportée jusqu'à 2h30 du matin, puis course sans spectateurs. De nombreux fans ont réagi avec déception, voire avec colère.

Samedi, la situation s'est normalisée : le pilote Ferrari Charles Leclerc s'est emparé de la meilleure place sur la grille de départ du Las Vegas Strip Circuit. Nous vous tiendrons au courant dimanche à partir de 6 heures du matin, heure européenne, soit 22 heures, heure de Las Vegas, pour savoir s'il remportera son sixième GP, le premier depuis l'Autriche en 2022, ou s'il sera une nouvelle fois battu par Max Verstappen depuis la pole.

Qualifications, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32,726 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,770

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33,104

04. George Russell (GB), Mercedes, 1 : 33,112

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1 : 33,239

06. Alex Albon (T), Williams, 1:33,323

07. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33,513

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33,525

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33,537

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,555

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33,837

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33,855

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33,979

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,199

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:34,308

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,703

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34,834

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34,849

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,850

20e Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36,447





Le GP de Las Vegas à la télévision

Dimanche 19 novembre

05h00 : ServusTV - Compte à rebours de la course

05h30 : Sky Sport F1 - Rapports préliminaires du Grand Prix

06.10 : SRF 2 - Rapports préliminaires sur la course

06.55 heures : Sky Sport F1 - Début de la couverture du Grand Prix

06.55 heures : SRF 2 - Début de la couverture du Grand Prix

07h00 : ServusTV - Début de la couverture du Grand Prix

07.00 heures : Grand Prix de Las Vegas (50 tours)

