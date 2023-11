Il GP di Las Vegas in televisione: Leclerc contro Verstappen

In vista del primo Gran Premio di Las Vegas in 41 anni: Charles Leclerc conquisterà la sua prima vittoria nella città scintillante dal luglio 2022? O dovrà nuovamente inchinarsi a Verstappen? Seguite il nostro live ticker.

Per la Formula 1, il Gran Premio di Las Vegas è la gara di campionato mondiale più prestigiosa dell'anno. Il proprietario della Formula 1, Libery Media, ha investito più di 250 milioni di dollari per costruire un circuito cittadino di prima classe, allestire un programma di spettacolo mozzafiato e offrire una gara emozionante.

Il weekend ha avuto un inizio difficile: la prima sessione di prove è stata annullata, la seconda rinviata alle 2.30 del mattino e poi la gara si è svolta senza spettatori. Molti tifosi hanno reagito con delusione e persino con rabbia.

La situazione si è normalizzata sabato: il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha conquistato la migliore posizione in griglia sul circuito di Las Vegas Strip. Se riuscirà a conquistare la sua sesta vittoria in un GP, la prima dopo l'Austria 2022, o se perderà ancora una volta contro Max Verstappen dalla pole, vi terremo aggiornati su questo e su tutto quello che c'è da sapere dal paradiso degli scommettitori domenica a partire dalle 6.00 ora europea, le 22.00 ora di Las Vegas.

Come sempre, abbiamo riassunto per voi gli appuntamenti più importanti trasmessi da Sky, ServusTV, SRF e ORF.





Qualifiche, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32.726 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32.770

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33.104

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:33.112

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33.239

06. Alex Albon (T), Williams, 1:33.323

07. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33.513

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33.525

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33.537

10° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33.555

11° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33.837

12° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33.855

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33.979

14° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34.199

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:34.308

16° Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.703

17° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34.834

18° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34.849

19° Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34.850

20° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36.447





Il GP di Las Vegas in televisione

Domenica 19 novembre

05.00: ServusTV - Conto alla rovescia per la gara

05.30: Sky Sport F1 - Preliminari sul Gran Premio

06.10: SRF 2 - Cronaca pre-gara

06.55: Sky Sport F1 - Inizio della copertura del Gran Premio

06.55: SRF 2 - Inizio della copertura del Gran Premio

07.00: ServusTV - Inizio della copertura del Gran Premio

07.00: Gran Premio di Las Vegas (50 giri)

08.40: ServusTV - Analisi del Gran Premio

08.45: Sky Sport F1 - Analisi e interviste

09.10: ORF 1 - Replay del Gran Premio

09.30: Sky Sport F1 - Conferenza stampa gara

10.00: Sky Sport F1 - Taccuino di Ted

10.30: Sky Sport F1 - Top 10 Onboard: GP Messico 2023

10.40: ORF 1 - Motorhome

10.45: Sky Sport F1 - Top 10 Onboard: GP Brasile 2023

11.00: Sky Sport F1 - Replay della gara

12.35: ServusTV - Highlights Gran Premio

13.00: Sky Sport F1 - Taccuino di Ted

13.30: Sky Sport F1 - Anteprima del Gran Premio in replica

14.55: Sky Sport F1 - Inizio copertura Gran Premio in replica

15.00: Gran Premio di Las Vegas (50 giri) in replica

16.45: Sky Sport F1 - Analisi e interviste

17.30: Sky Sport F1 - Conferenza stampa sulla gara

18.00: Sky Sport F1 - Taccuino di Ted

20.30: Sky Sport F1 - Replay della gara

22.30: Sky Sport F1 - Taccuino di Ted

23.00: Sky Sport F1 - Replay della gara