GP de Las Vegas na televisão: Leclerc contra Verstappen

Para a Fórmula 1, o Grande Prémio de Las Vegas é a corrida do campeonato mundial mais prestigiada do ano. A Libery Media, proprietária da Fórmula 1, investiu mais de 250 milhões de dólares americanos para construir um circuito de rua de primeira classe, organizar um programa de espectáculos de cortar a respiração e realizar uma corrida emocionante.

O fim de semana teve um início difícil: a primeira sessão de treinos foi cancelada, a segunda foi adiada para as 2h30 da manhã e a corrida realizou-se sem espectadores. Muitos fãs reagiram com deceção e até mesmo raiva.

A situação normalizou-se no sábado: Charles Leclerc, piloto da Ferrari, conquistou a melhor posição da grelha de partida no circuito de Las Vegas Strip. Se ele transformará esta vitória na sua sexta vitória num GP, a primeira desde a Áustria em 2022, ou se perderá mais uma vez para Max Verstappen a partir da pole, mantê-lo-emos atualizado sobre isto e tudo o que precisa de saber do paraíso dos apostadores no domingo, a partir das 6h00, hora europeia, às 22h00, hora de Las Vegas.

Qualificação, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32.726 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32.770

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33.104

04 George Russell (GB), Mercedes, 1:33.112

05 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33.239

06. Alex Albon (T), Williams, 1:33.323

07. Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:33.513

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33.525

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33.537

10º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33.555

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33.837

12º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33.855

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33.979

14º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34.199

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:34.308

16º Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.703

17º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34.834

18º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34.849

19º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34.850

20º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36.447





GP de Las Vegas na televisão

Domingo, 19 de novembro

05.00 hrs: ServusTV - Contagem decrescente para a corrida

05:30 hrs: Sky Sport F1 - Relatórios preliminares do Grande Prémio

06.10 hrs: SRF 2 - Relatórios pré-corrida

06h55: Sky Sport F1 - Início da cobertura do Grande Prémio

06h55: SRF 2 - Início da cobertura do Grande Prémio

07.00 hrs: ServusTV - Início da cobertura do Grande Prémio

07h00: Grande Prémio de Las Vegas (50 voltas)

08h40: ServusTV - Análise do Grande Prémio

08h45: Sky Sport F1 - Análises e entrevistas

09h10: ORF 1 - Repetição do Grande Prémio

09h30: Sky Sport F1 - Conferência de imprensa da corrida

10h00: Sky Sport F1 - Caderno do Ted

10h30: Sky Sport F1 - Top 10 Onboards: GP México 2023

10h40: ORF 1 - Motorhome

10h45: Sky Sport F1 - Top 10 Onboards: GP Brasil 2023

11h00: Sky Sport F1 - Repetição da corrida

12h35: ServusTV - Melhores momentos do Grande Prémio

13h00: Sky Sport F1 - Caderno de anotações do Ted

13h30: Sky Sport F1 - Repetição da antevisão do Grande Prémio

14.55: Sky Sport F1 - Repetição da cobertura do Grande Prémio

15.00: Grande Prémio de Las Vegas (50 voltas)

16.45: Sky Sport F1 - Análises e entrevistas

17.30: Sky Sport F1 - Conferência de imprensa da corrida

18.00: Sky Sport F1 - Caderno do Ted

20.30: Sky Sport F1 - Repetição da corrida

22.30: Sky Sport F1 - Caderno do Ted

23.00: Sky Sport F1 - Repetição da corrida