Sergio Pérez : comment s'est produit l'échec en Q2 à Las Vegas

Deux minutes avant la fin de la Q2, Sergio Pérez est rentré aux stands sur le circuit Las Vegas Strip, mettant fin prématurément à sa chasse au temps dans le deuxième segment de la séance d'essais finaux. Il a ensuite assisté à la relégation de sa voiture. Il s'est finalement retrouvé douzième et s'est étonné à la radio : "On s'est arrêté assez tôt, non ?"

Plus tard, le pilote de Red Bull Racing, qui peut partir de la 11e place sur la grille grâce au recul de Carlos Sainz (nouvelle batterie), a expliqué : "C'était en fait notre stratégie depuis le début et cela nous a ensuite refroidis. Nous en reparlerons certainement. Nous avons déjà eu de la chance de passer en Q1, il y a donc suffisamment de choses à analyser".

Helmut Marko, conseiller Red Bull en sport automobile, a déclaré : "Le timing n'était pas optimal. Ensuite, il a fallu passer sur la balance et tout s'est mal passé. Nous sommes sûrs que nous serons meilleurs en trim de course. Max a fait modifier certaines choses que Sergio ne voulait pas, surtout en ce qui concerne la vitesse de pointe, Max est plus rapide".

Et le chef d'équipe Christian Horner d'ajouter : "Sergio est arrivé un peu plus tôt et nous n'avons pris que trois jeux de pneus tendres pour les qualifications. Nous voulions éviter qu'il ne soit coincé dans le trafic à la fin. Il est arrivé un peu plus tôt et il ne lui a manqué qu'un dixième à la fin".

Qualifications, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32,726 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,770

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33,104

04. George Russell (GB), Mercedes, 1 : 33,112

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1 : 33,239

06. Alex Albon (T), Williams, 1:33,323

07. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33,513

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33,525

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33,537

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,555

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33,837

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33,855

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33,979

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,199

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:34,308

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,703

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34,834

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34,849

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,850

20e Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36,447