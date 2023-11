Sergio Pérez: come è nata l'uscita dalla Q2 a Las Vegas

Per il debuttante della Red Bull Racing Sergio Pérez, le qualifiche a Las Vegas erano già finite dopo la Q2. Il messicano è rimasto ai box quando tutti i suoi avversari sono usciti di nuovo. Ha pagato un prezzo elevato per questo.

Due minuti prima della fine della Q2, Sergio Pérez è rientrato ai box sul Las Vegas Strip Circuit, ponendo fine prematuramente alla sua rincorsa al tempo nel secondo segmento dell'ultima sessione di prove. Ha poi assistito al passaggio in campo. Ha concluso al dodicesimo posto e si è chiesto alla radio: "Ci siamo fermati abbastanza presto, vero?".

Il pilota della Red Bull Racing, che ha potuto partire dall'11° posto in griglia grazie alla retrocessione di Carlos Sainz (nuova batteria), ha poi spiegato: "Questa è stata sostanzialmente la nostra strategia fin dall'inizio e ci ha colto di sorpresa. Ne parleremo sicuramente più avanti. Già in Q1 siamo stati fortunati perché sono riuscito a passare, quindi ci sono molte cose che dobbiamo analizzare".

Il dottor Helmut Marko, consulente della Red Bull, ha dichiarato: "Il momento non era ideale. Poi è dovuto andare alla pesa e l'intera faccenda è stata sfortunata. Siamo sicuri di essere migliori in assetto da gara. Max ha cambiato alcune cose che Sergio non voleva, soprattutto in termini di velocità massima, Max è più veloce".

Il Team Principal Christian Horner ha aggiunto: "Sergio è arrivato un po' prima e abbiamo montato solo tre set di gomme morbide per le qualifiche. Volevamo evitare che rimanesse bloccato nel traffico alla fine. Era un po' in anticipo e alla fine era solo a un decimo di distanza".

Qualifiche, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32.726 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32.770

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33.104

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:33.112

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33.239

06. Alex Albon (T), Williams, 1:33.323

07. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33.513

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33.525

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33.537

10° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33.555

11° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33.837

12° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33.855

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33.979

14° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34.199

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:34.308

16° Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.703

17° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34.834

18° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34.849

19° Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34.850

20° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36.447