Sergio Pérez: Como foi a saída da Q2 em Las Vegas

por Otto Zuber - Automatic translation from German

Dois minutos antes do final da Q2, Sergio Pérez entrou nas boxes do circuito de Las Vegas Strip, pondo fim prematuramente à sua perseguição no segundo segmento da última sessão de treinos. Depois, assistiu à sua passagem pelo pelotão. Terminou em décimo segundo lugar e questionou pelo rádio: "Parámos muito cedo, não foi?"

O piloto da Red Bull Racing, que foi autorizado a partir do 11º lugar da grelha graças à despromoção de Carlos Sainz (bateria nova), explicou mais tarde: "Era basicamente a nossa estratégia desde o início e apanhou-nos desprevenidos. Iremos certamente falar sobre isso mais tarde. Já tivemos sorte na Q1 por eu ter conseguido passar, por isso há muitas coisas que precisamos de analisar".

O consultor de desporto motorizado da Red Bull, Dr. Helmut Marko, disse: "O momento não foi o ideal. Depois ele teve de ir para a báscula e foi tudo uma infelicidade. Temos a certeza que estamos melhores em corrida. O Max alterou algumas coisas que o Sergio não queria, especialmente em termos de velocidade máxima, o Max é mais rápido."

O Diretor da Equipa, Christian Horner, acrescentou: "O Sergio chegou um pouco mais cedo e só usámos três jogos de pneus macios na qualificação. Queríamos evitar que ele ficasse preso no tráfego no final. Ele foi um pouco mais cedo e no final ficou a apenas um décimo."

Qualificação, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32.726 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32.770

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33.104

04 George Russell (GB), Mercedes, 1:33.112

05 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33.239

06. Alex Albon (T), Williams, 1:33.323

07. Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:33.513

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33.525

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33.537

10º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33.555

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33.837

12º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33.855

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33.979

14º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34.199

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:34.308

16º Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.703

17º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34.834

18º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34.849

19º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34.850

20º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36.447