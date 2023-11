Toto Wolff (Mercedes) : "Le rythme reste un mystère".

Ce fut l'une des grandes surprises des qualifications sur le circuit Strip de Las Vegas : Lewis Hamilton n'a pas réussi à se qualifier pour la Q3 et n'a réalisé que le onzième tour le plus rapide. Il ne lui a manqué que 28 millièmes à la fin. Son coéquipier George Russell a fait nettement mieux. Il a participé à la lutte pour les dix premières places sur la grille et s'est finalement classé quatrième.

A cela s'ajoute le fait que les deux pilotes Mercedes peuvent avancer d'une position en raison de la pénalité infligée au malchanceux Carlos Sainz (nouvelle batterie) de Ferrari. Le chef d'équipe Toto Wolff a déclaré après la chasse aux temps dans une interview à "Sky Sports F1" : "Le rythme reste un mystère. On pouvait déjà voir lors de la troisième séance d'essais l'importance de la différence selon que l'on avait ou non les pneus à température de fonctionnement".

"C'est difficile à comprendre", a ajouté le Viennois en soupirant. Et d'expliquer : "Lewis n'avait plus d'adhérence. C'est une question de quatre à cinq degrés de différence de température. On pouvait voir que certaines équipes qui sont habituellement devant avaient du mal, McLaren a par exemple été éliminée en Q1".

Wolff n'a pas tari d'éloges sur la concurrence : "Les pilotes Ferrari ont établi des temps au tour remarquables, les deux étaient une demi-seconde plus rapides que le reste. C'est aussi formidable que Williams soit devant. On sait qu'ils savent bien faire chauffer les pneus et sur les circuits qui sont rapides et froids, ils sont devant, comme ils l'ont encore prouvé cette fois-ci".

En ce qui concerne la course, l'homme de 51 ans a souligné : "Cette fois-ci, nos pneus ont fortement granulé, nous devons simplement maîtriser le graining et nous devons être patients jusqu'à ce que la phase la plus grave soit passée". Et il a prédit : "Je pense que Verstappen et Leclerc seront très rapides".

Qualifications, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32,726 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,770

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33,104

04. George Russell (GB), Mercedes, 1 : 33,112

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1 : 33,239

06. Alex Albon (T), Williams, 1:33,323

07. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33,513

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33,525

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33,537

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,555

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33,837

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33,855

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33,979

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,199

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:34,308

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,703

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34,834

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34,849

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,850

20e Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36,447