Toto Wolff (Mercedes): "La velocità rimane un mistero".

Le qualifiche a Las Vegas sono andate in modo molto diverso per i due piloti Mercedes. George Russell è stato il quarto più veloce, mentre Lewis Hamilton è rimasto bloccato in Q2. Il team principal Toto Wolff ha ammesso: "È difficile da capire".

È stata una delle grandi sorprese delle qualifiche sul circuito di Las Vegas Strip: Lewis Hamilton non è riuscito a entrare in Q3, facendo registrare solo l'undicesimo giro più veloce. Alla fine, si è trovato a soli 28 millesimi dal passo. Il suo compagno di squadra George Russell è andato molto meglio. Ha lottato per le prime 10 posizioni in griglia e alla fine è stato il quarto più veloce.

Inoltre, entrambi i piloti Mercedes hanno potuto scalare una posizione a causa della penalità inflitta a Carlos Sainz della Ferrari (batteria nuova). Il team principal Toto Wolff ha dichiarato nell'intervista rilasciata a "Sky Sports F1" dopo la caccia al tempo: "Il ritmo rimane un mistero. Già nella terza sessione di prove si poteva vedere quanto fosse grande la differenza, a seconda che le gomme fossero a temperatura di esercizio o meno".

"È difficile da capire", ha aggiunto il viennese con un sospiro. E ha spiegato: "Lewis non aveva più aderenza. La differenza di temperatura è di circa quattro o cinque gradi. Si vedeva che alcuni team che di solito sono davanti facevano fatica, la McLaren ad esempio si è ritirata in Q1".

Wolff ha avuto parole di elogio per la concorrenza: "I piloti della Ferrari hanno fatto registrare tempi sul giro impressionanti, entrambi sono stati più veloci di mezzo secondo rispetto agli altri. È anche bello che la Williams sia davanti. Sappiamo che sono in grado di scaldare bene le gomme e che su piste veloci e fredde sono davanti, come hanno dimostrato anche questa volta".

In vista della gara, il 51enne ha sottolineato: "I nostri pneumatici si sono sgranati molto questa volta, dobbiamo solo tenere sotto controllo il graining e dobbiamo essere pazienti fino a quando la fase peggiore non sarà passata". E ha previsto: "Penso che Verstappen e Leclerc saranno molto veloci".

Qualifiche, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32.726 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32.770

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33.104

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:33.112

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33.239

06. Alex Albon (T), Williams, 1:33.323

07. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33.513

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33.525

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33.537

10° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33.555

11° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33.837

12° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33.855

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33.979

14° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34.199

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:34.308

16° Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.703

17° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34.834

18° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34.849

19° Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34.850

20° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36.447