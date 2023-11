Toto Wolff (Mercedes): "A velocidade continua a ser um mistério"

Foi uma das grandes surpresas da qualificação no Circuito de Las Vegas: Lewis Hamilton não conseguiu passar à Q3, fazendo apenas a décima primeira volta mais rápida. No final, ficou a apenas 28 milésimos do ritmo. O seu companheiro de equipa George Russell teve um desempenho muito melhor. Esteve na luta pelas 10 primeiras posições da grelha e foi o quarto mais rápido no final.

Para além disso, ambos os pilotos da Mercedes foram autorizados a subir uma posição devido à penalização imposta a Carlos Sainz da Ferrari (bateria nova). O Diretor da Equipa, Toto Wolff, disse na entrevista à "Sky Sports F1" após a tomada de tempos: "O ritmo continua a ser um mistério. Já se podia ver na terceira sessão de treinos como era grande a diferença, dependendo se os pneus estavam à temperatura de funcionamento ou não".

"É difícil de entender", acrescentou o vienense com um suspiro. E explicou: "Lewis não tinha mais aderência. A diferença de temperatura é de quatro a cinco graus. Podia-se ver que algumas equipas que normalmente estão na frente estavam com dificuldades, a McLaren desistiu na Q1, por exemplo."

Wolff elogiou a concorrência: "Os pilotos da Ferrari fizeram tempos de volta impressionantes, ambos foram meio segundo mais rápidos do que os outros. Também é ótimo que a Williams esteja na frente. Sabemos que eles conseguem aquecer bem os pneus e em pistas rápidas e frias estão na frente, como provaram novamente desta vez."

Olhando para a corrida, o piloto de 51 anos enfatizou: "Os nossos pneus granularam muito desta vez, só temos de controlar a granulação e temos de ser pacientes até que a pior fase passe." E ele previu: "Acho que Verstappen e Leclerc serão muito rápidos".

Qualificação, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32.726 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32.770

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33.104

04 George Russell (GB), Mercedes, 1:33.112

05 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33.239

06. Alex Albon (T), Williams, 1:33.323

07. Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:33.513

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33.525

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33.537

10º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33.555

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33.837

12º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33.855

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33.979

14º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34.199

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:34.308

16º Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.703

17º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34.834

18º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34.849

19º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34.850

20º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36.447