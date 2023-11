Fred Vasseur : "Cela ne servirait à rien pour la course".

Dès les essais, il était clair que les pilotes Ferrari donnaient le ton sur le circuit Strip de Las Vegas. C'est donc sans grande surprise que Charles Leclerc a décroché la pole et que son coéquipier Carlos Sainz a réalisé le deuxième tour le plus rapide. Le duo a été plus de trois dixièmes plus rapide que la concurrence.

Néanmoins, il n'y aura pas de première ligne de départ en rouge lors de l'avant-dernière course de l'année. En effet, Sainz devra reculer de dix positions sur la grille de départ. La raison en est un changement de batterie, nécessaire après l'incident avec le bouchon de soupape lors de la première séance d'entraînement. Le support en béton avait cédé lorsque l'Espagnol l'avait franchi et le bouchon avait causé d'importants dégâts à la Ferrari.

Ni l'équipe ni Sainz lui-même ne sont responsables du remplacement nécessaire de la batterie, qui a entraîné la pénalité. La déception est grande chez l'actuel sixième du championnat du monde, mais le directeur de l'équipe Ferrari, Fred Vasseur, évite d'en parler. "Nous avons pris cette pénalité et nous pouvons maintenant en parler, mais cela ne servirait à rien pour la course", a-t-il balayé d'un revers de main lorsque "Sky Sports F1" l'a interrogé.

"Nous devons rester concentrés et essayer de tirer le meilleur parti de notre situation, et les 1ère et 12ème places sur la grille étaient les meilleures que nous pouvions obtenir dans ces circonstances", a averti le Français. Il est confiant pour la course. Pour une bonne raison, comme il l'explique : "Nous avons fait trois longs tours pendant les essais et ils se sont plutôt bien passés".

Qualifications, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32,726 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,770

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33,104

04. George Russell (GB), Mercedes, 1 : 33,112

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1 : 33,239

06. Alex Albon (T), Williams, 1:33,323

07. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33,513

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33,525

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33,537

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,555

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33,837

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33,855

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33,979

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,199

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:34,308

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,703

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34,834

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34,849

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,850

20e Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36,447