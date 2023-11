Fred Vasseur: "Sarebbe inutile per la gara".

Già nelle sessioni di prova era emerso chiaramente che i piloti della Ferrari erano i più forti sul circuito di Las Vegas Strip. Non è stata quindi una grande sorpresa che Charles Leclerc abbia conquistato la pole e il suo compagno di squadra Carlos Sainz abbia fatto registrare il secondo giro più veloce. Il duo è stato più veloce di oltre tre decimi rispetto alla concorrenza.

Tuttavia, non ci sarà una prima fila in rosso alla penultima gara dell'anno. Sainz dovrà scendere di dieci posizioni sulla griglia di partenza. Il motivo è un cambio di batteria che si è reso necessario dopo l'incidente con il coperchio della valvola nella prima sessione di prove. La staffa di cemento aveva ceduto quando lo spagnolo vi era passato sopra e il coperchio aveva causato danni considerevoli alla Ferrari.

Né il team né lo stesso Sainz sono responsabili della necessaria sostituzione della batteria, che ha comportato la penalità. La delusione per l'attuale sesto posto nel campionato mondiale è enorme, ma il team boss della Ferrari Fred Vasseur evita di parlare della questione. "Abbiamo ricevuto questa penalità e ora possiamo parlarne, ma sarebbe inutile per la gara", ha detto quando gli è stato chiesto da Sky Sports F1.

"Dobbiamo rimanere concentrati e cercare di trarre il meglio dalla nostra situazione e le posizioni in griglia 1 e 12 erano il massimo che potevamo ottenere date le circostanze", ha avvertito il francese. È fiducioso per la gara. A ragione, come spiega: "Abbiamo fatto tre giri più lunghi in prova e sono andati abbastanza bene".

Qualifiche, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32.726 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32.770

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33.104

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:33.112

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33.239

06. Alex Albon (T), Williams, 1:33.323

07. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33.513

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33.525

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33.537

10° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33.555

11° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33.837

12° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33.855

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33.979

14° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34.199

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:34.308

16° Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.703

17° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34.834

18° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34.849

19° Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34.850

20° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36.447