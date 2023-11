Fred Vasseur: "Isso seria inútil para a corrida"

Já nas sessões de treinos ficou claro que os pilotos da Ferrari deram o tom no circuito de Las Vegas Strip. Por isso, não foi uma grande surpresa que Charles Leclerc tenha feito a pole e o seu companheiro de equipa Carlos Sainz tenha feito a segunda melhor volta. A dupla foi mais de três décimos mais rápida que a concorrência.

No entanto, não haverá primeira fila vermelha na penúltima corrida do ano. Sainz terá de descer dez posições na grelha. A razão para isso é uma mudança de bateria que se tornou necessária após o incidente com a tampa das válvulas na primeira sessão de treinos. O suporte de betão cedeu quando o espanhol passou por cima dele e a tampa causou danos consideráveis no Ferrari.

Nem a equipa nem o próprio Sainz são culpados pela substituição da bateria, que resultou na penalização. A deceção da equipa que ocupa atualmente o sexto lugar no campeonato do mundo é enorme, mas o chefe de equipa da Ferrari, Fred Vasseur, evita falar do assunto. "Recebemos esta penalização e agora podemos falar sobre ela, mas isso seria inútil para a corrida", disse ele quando questionado pela Sky Sports F1.

"Temos de nos manter concentrados e tentar tirar o melhor partido da nossa situação e as posições 1 e 12 da grelha eram o melhor que podíamos conseguir, dadas as circunstâncias", avisou o francês. Ele está confiante para a corrida. Por uma boa razão, como explica: "Fizemos três corridas mais longas nos treinos e correram bastante bem."

Qualificação, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32.726 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32.770

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33.104

04 George Russell (GB), Mercedes, 1:33.112

05 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33.239

06. Alex Albon (T), Williams, 1:33.323

07. Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:33.513

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33.525

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33.537

10º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33.555

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33.837

12º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33.855

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33.979

14º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34.199

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:34.308

16º Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.703

17º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34.834

18º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34.849

19º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34.850

20º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36.447