Lewis Hamilton sobre la clasificación: "Bastante horrible"

Tras la segunda sesión de entrenamientos libres en Las Vegas, Lewis Hamilton seguía delirando sobre lo bien que se lo había pasado en la pista de 6,201 kilómetros. Sin embargo, el placer de conducir ya no existía en la sesión de clasificación, ya que el siete veces campeón del mundo del equipo oficial Mercedes estaba claramente luchando con su coche. Al final, tuvo que conformarse con el undécimo puesto y la salida de la Q2.

El hecho de que subiera una posición debido a la penalización de Carlos Sainz (batería nueva) no le sirvió de consuelo. El 103 veces ganador de un GP explicó tras el inusual temprano abandono: "Me sentí bastante mal. No ha sido una buena clasificación, pero así son las cosas. He tenido muchas dificultades con el agarre y no hemos conseguido que los neumáticos funcionaran durante toda la sesión".

"Hicimos algunos cambios durante la noche y la tercera sesión no fue tan bien. Eso me retrasó", confesó Hamilton. "Intenté recuperar la diferencia en la calificación y eso nunca es bueno. Tuve problemas con el agarre y, por supuesto, es difícil cuando no pasas a la Q3".

"Todo el equipo ha tenido problemas con el graining de los neumáticos y nosotros también hemos tenido mucho graining en los neumáticos traseros en la tercera sesión libre. La carrera consistirá en controlar este problema lo mejor posible. Será crucial lo bien que se gestionen los neumáticos y cuándo y dónde se aplica presión o no", añadió el actual tercer clasificado del mundial.

Clasificación, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32.726 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32.770

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33.104

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:33.112

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33.239

06. Alex Albon (T), Williams, 1:33.323

07. Logan Sargeant (EE.UU.), Williams, 1:33.513

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33.525

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33.537

10º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33.555

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33.837

12º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33.855

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33.979

14º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34.199

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:34.308

16º Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.703

17º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34.834

18º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34.849

19º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34.850

20º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36.447