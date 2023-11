Lewis Hamilton sur les qualifications : "Plutôt horrible

Après la deuxième séance d'entraînement à Las Vegas, Lewis Hamilton s'enthousiasmait encore pour le plaisir qu'il avait pris sur la piste de 6,201 km. Mais le plaisir de conduire n'était plus au rendez-vous lors des qualifications, car le septuple champion du monde de l'équipe d'usine Mercedes avait visiblement du mal avec sa voiture. Il a finalement dû se contenter de la onzième place et de l'élimination en Q2.

Le fait que la pénalité de Carlos Sainz (nouvelle batterie) lui permette d'avancer d'une position n'était qu'une maigre consolation. Le vainqueur de 103 GP a déclaré après son élimination inhabituellement précoce : "C'était assez horrible. Ce n'était pas une bonne séance de qualification, mais c'est comme ça. J'ai vraiment lutté avec l'adhérence et nous n'avons pas réussi à faire travailler les pneus pendant toute la séance".

"Nous avons fait quelques changements pendant la nuit et la troisième séance ne s'est pas très bien passée. Cela m'a fait reculer", a ensuite avoué Hamilton. "J'ai essayé de rattraper mon retard en qualifications et ce n'est jamais bon. J'ai simplement eu du mal avec l'adhérence et, bien sûr, quand vous n'arrivez pas en Q3, c'est difficile".

"Tout le peloton a été confronté à des pneus granuleux et nous avons aussi eu beaucoup de graining sur les pneus arrière lors de la troisième séance. En course, il s'agira de maîtriser au mieux ce problème. La gestion des pneus sera déterminante, tout comme le moment et l'endroit où l'on mettra ou non la pression", ajoute l'actuel troisième du championnat.

Qualifications, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32,726 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,770

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33,104

04. George Russell (GB), Mercedes, 1 : 33,112

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1 : 33,239

06. Alex Albon (T), Williams, 1:33,323

07. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33,513

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33,525

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33,537

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,555

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33,837

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33,855

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33,979

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,199

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:34,308

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,703

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34,834

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34,849

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,850

20e Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36,447