Lewis Hamilton sulle qualifiche: "Piuttosto orribile".

Dopo la seconda sessione di prove a Las Vegas, Lewis Hamilton stava ancora parlando di quanto si fosse divertito sul tracciato di 6,201 chilometri. Tuttavia, il piacere di guida non era più presente nelle qualifiche, in quanto il sette volte campione del mondo del team Mercedes Works era chiaramente in difficoltà con la sua auto. Alla fine ha dovuto accontentarsi dell'undicesimo posto e dell'uscita dalla Q2.

Il fatto che sia risalito di una posizione a causa della penalizzazione di Carlos Sainz (batteria nuova) è stata una magra consolazione. Il 103 volte vincitore di un GP ha spiegato dopo il ritiro insolitamente anticipato: "È stata una sensazione terribile. Non è stata una buona qualifica, ma è così. Ho faticato molto con l'aderenza e non siamo riusciti a far funzionare le gomme per tutta la sessione".

"Abbiamo fatto alcune modifiche durante la notte e la terza sessione non è andata bene. Questo mi ha fatto retrocedere", ha confessato Hamilton. "Ho cercato di recuperare il gap in qualifica e questo non va mai bene. Ho faticato con l'aderenza e naturalmente è difficile quando non si riesce a entrare in Q3".

"Tutto il gruppo ha avuto problemi di graining delle gomme e anche nelle terze prove abbiamo avuto molto graining sulle gomme posteriori. La gara servirà a tenere sotto controllo il problema nel miglior modo possibile. Sarà fondamentale gestire al meglio gli pneumatici e capire quando e dove applicare o meno la pressione", ha aggiunto l'attuale terzo classificato nel campionato mondiale.

Qualifiche, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32.726 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32.770

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33.104

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:33.112

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33.239

06. Alex Albon (T), Williams, 1:33.323

07. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33.513

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33.525

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33.537

10° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33.555

11° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33.837

12° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33.855

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33.979

14° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34.199

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:34.308

16° Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.703

17° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34.834

18° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34.849

19° Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34.850

20° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36.447