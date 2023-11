Lewis Hamilton sobre a qualificação: "Bastante mau"

Após a segunda sessão de treinos em Las Vegas, Lewis Hamilton ainda estava a delirar sobre o quanto se divertiu na pista de 6,201 quilómetros. No entanto, o prazer de condução já não estava presente na qualificação, uma vez que o sete vezes campeão do mundo da equipa de trabalho da Mercedes estava claramente a lutar com o seu carro. No final, teve de se contentar com o décimo primeiro lugar e uma saída da Q2.

O facto de ter subido uma posição devido à penalização de Carlos Sainz (bateria nova) foi pouco consolador. O vencedor de 103 GPs explicou, depois do abandono invulgarmente precoce: "Foi uma sensação horrível. Não foi uma boa qualificação, mas é assim que as coisas são. Tive muitas dificuldades com a aderência e não conseguimos que os pneus funcionassem durante toda a sessão."

"Fizemos algumas alterações durante a noite e a terceira sessão não correu tão bem. Isso prejudicou-me", confessou Hamilton. "Tentei recuperar a diferença na qualificação e isso nunca é bom. Tive dificuldades com a aderência e, claro, é difícil quando não se consegue passar à Q3."

"Todo o pelotão teve dificuldades com os pneus com granulação e também tivemos muita granulação nos pneus traseiros no terceiro treino. A corrida será sobre como controlar este problema o melhor possível. Será crucial a forma como gerimos os pneus e quando e onde aplicamos pressão ou não", acrescentou o atual terceiro classificado do campeonato do mundo.

Qualificação, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32.726 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32.770

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33.104

04 George Russell (GB), Mercedes, 1:33.112

05 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33.239

06. Alex Albon (T), Williams, 1:33.323

07. Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:33.513

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33.525

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33.537

10º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33.555

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33.837

12º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33.855

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33.979

14º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34.199

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:34.308

16º Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.703

17º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34.834

18º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34.849

19º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34.850

20º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36.447