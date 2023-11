Nico Hülkenberg: "El potencial para estar entre los 10 primeros estaba ahí"

Nico Hülkenberg demostró que tenía velocidad para entrar en la Q3 en la última sesión de entrenamientos en el circuito Strip de Las Vegas con la quinta vuelta más rápida en la Q1. Pero a la hora de la verdad, en el segundo segmento de clasificación, el piloto de Haas no cometió ningún error. Como resultado, tuvo que conformarse con la 13ª plaza. Su compañero de equipo Kevin Magnussen demostró lo que era posible con la novena vuelta más rápida de la Q3.

Hülkenberg, que cometió un error en la séptima curva en su último intento rápido de Q2, explicó en una entrevista con los compañeros de "ServusTV" tras finalizar su trabajo: "La pista no se adapta tan bien al coche, no hemos sido tan competitivos este año en todos los circuitos con carga aerodinámica media o baja. Monza, Bakú y Montreal no son nuestros circuitos favoritos, sino más bien las pistas con mucha carga aerodinámica. Sin embargo, aquí ha funcionado sorprendentemente bien hasta ahora".

"Creo que tenía potencial para acabar entre los 10 primeros, pero por desgracia frené en el segundo sector y perdí mi oportunidad", dijo el alemán en tono autocrítico. Y con vistas a la carrera, explicó: "No obstante, tengo la sensación de que tenemos una pequeña posibilidad de hacer una buena carrera aquí".

"Espero que las temperaturas más frescas jueguen a nuestro favor. Todo depende de los neumáticos y de cuánto se degraden, pero creo que todo el mundo tiene las mismas preocupaciones. Sólo tenemos que asegurarnos de evitar el graining que esperamos en la medida de lo posible. Nadie ha corrido aquí todavía, así que aún hay algunos interrogantes. Quizá tengamos una oportunidad", añadió el actual decimosexto clasificado del mundial.

Clasificación, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32.726 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32.770

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33.104

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:33.112

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33.239

06. Alex Albon (T), Williams, 1:33.323

07. Logan Sargeant (EE.UU.), Williams, 1:33.513

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33.525

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33.537

10º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33.555

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33.837

12º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33.855

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33.979

14º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34.199

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:34.308

16º Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.703

17º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34.834

18º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34.849

19º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34.850

20º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36.447