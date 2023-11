Nico Hülkenberg : "Le potentiel pour le top 10 était là".

Nico Hülkenberg a prouvé dès la Q1 qu'il avait la vitesse nécessaire pour atteindre la Q3 lors des essais finaux sur le circuit Strip de Las Vegas en signant le cinquième meilleur tour. Mais lors du deuxième segment des qualifications, le pilote Haas n'a pas été irréprochable. Il doit donc se contenter de la 13e place. Son coéquipier Kevin Magnussen a montré ce qu'il était possible de faire avec le neuvième tour le plus rapide en Q3.

Hülkenberg, qui s'est trompé lors de sa dernière tentative de Q2 rapide au septième virage, a expliqué après son travail lors d'une interview avec nos collègues de "ServusTV" : "La piste ne convient pas si bien à la voiture, nous n'avons pas été aussi compétitifs cette année sur tous les circuits à appui moyen ou faible. Monza, Bakou et Montréal ne sont pas nos circuits de prédilection, mais plutôt des pistes avec beaucoup d'appui. Mais ici, cela a étonnamment bien fonctionné jusqu'à présent".

"Je pense que j'avais le potentiel pour entrer dans le top 10, mais j'ai malheureusement freiné dans le deuxième secteur, ce qui m'a privé d'une chance", a déclaré l'Allemand en guise d'autocritique. Et en pensant à la course, il a déclaré : "Malgré tout, j'ai le sentiment que nous avons une petite chance de faire une bonne course ici".

"J'espère que les températures plus fraîches joueront en notre faveur. C'est surtout une question de pneus et de leur degré de granulation, mais je pense que tout le monde a les mêmes préoccupations. Nous devons simplement éviter autant que possible le graining auquel nous nous attendons. Personne n'a encore couru ici, il y a donc encore quelques points d'interrogation. Nous avons peut-être une chance", a ajouté l'actuel seizième du championnat du monde.

Qualifications, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32,726 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,770

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33,104

04. George Russell (GB), Mercedes, 1 : 33,112

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1 : 33,239

06. Alex Albon (T), Williams, 1:33,323

07. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33,513

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33,525

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33,537

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,555

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33,837

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33,855

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33,979

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,199

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:34,308

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,703

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34,834

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34,849

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,850

20e Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36,447