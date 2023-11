Nico Hülkenberg: "Il potenziale per una top 10 c'era".

Mentre Kevin Magnussen è riuscito a entrare in Q3 nelle qualifiche di Las Vegas, Nico Hülkenberg si è dovuto accontentare del 13° posto. Ha spiegato in seguito quale sia stato l'errore che gli ha fatto perdere l'opportunità.

Nico Hülkenberg ha dimostrato di avere la velocità necessaria per entrare in Q3 nell'ultima sessione di prove sul Las Vegas Strip Circuit con il quinto giro più veloce in Q1. Ma quando si è trattato di affrontare il secondo segmento di qualifiche, il pilota della Haas non ha commesso alcun errore. Di conseguenza, si è dovuto accontentare del 13° posto. Il suo compagno di squadra Kevin Magnussen ha mostrato cosa era possibile fare con il nono giro più veloce in Q3.

Hülkenberg, che ha commesso un errore alla settima curva nel suo ultimo tentativo di Q2 veloce, ha spiegato in un'intervista ai colleghi di "ServusTV" al termine del suo lavoro: "La pista non si adatta molto bene alla macchina, quest'anno non siamo stati così competitivi su tutti i circuiti con deportanza media o bassa. Monza, Baku e Montreal non sono i nostri circuiti preferiti, ma piuttosto quelli con molta deportanza. Tuttavia, finora qui ha funzionato sorprendentemente bene".

"Penso di avere il potenziale per finire nella top 10, ma purtroppo ho frenato nel secondo settore e ho perso la mia occasione", ha detto il tedesco facendo autocritica. E in vista della gara, ha spiegato: "Tuttavia, ho la sensazione che qui abbiamo una piccola possibilità di fare una buona gara".

"Spero che le temperature più fresche giochino a nostro favore. Tutto dipende dalle gomme e dal loro degrado, ma credo che tutti abbiano le stesse preoccupazioni. Dobbiamo solo fare in modo di evitare il più possibile il graining che ci aspettiamo. Nessuno ha ancora corso qui, quindi ci sono ancora dei punti interrogativi. Forse abbiamo una possibilità", ha aggiunto l'attuale sedicesimo pilota del campionato mondiale.

Qualifiche, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32.726 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32.770

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33.104

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:33.112

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33.239

06. Alex Albon (T), Williams, 1:33.323

07. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33.513

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33.525

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33.537

10° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33.555

11° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33.837

12° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33.855

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33.979

14° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34.199

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:34.308

16° Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.703

17° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34.834

18° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34.849

19° Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34.850

20° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36.447