Nico Hülkenberg: "O potencial para um top 10 estava lá"

Nico Hülkenberg provou que tinha velocidade para chegar à Q3 na última sessão de treinos livres no circuito de Las Vegas Strip, com a quinta volta mais rápida na Q1. Mas no segundo segmento de qualificação, o piloto da Haas não cometeu qualquer erro. Por isso, teve de se contentar com o 13º lugar. O seu companheiro de equipa, Kevin Magnussen, mostrou o que era possível fazer com a nona volta mais rápida da Q3.

Hülkenberg, que cometeu um erro na sétima curva na sua última tentativa rápida na Q2, explicou numa entrevista aos colegas da "ServusTV" após o fim do seu trabalho: "A pista não se adequa muito bem ao carro, não temos sido tão competitivos este ano em todos os circuitos com downforce médio ou baixo. Monza, Baku e Montreal não são os nossos circuitos favoritos, mas sim as pistas com muita downforce. No entanto, tem funcionado surpreendentemente bem aqui até agora."

"Penso que tinha potencial para terminar entre os 10 primeiros, mas infelizmente travei no segundo sector e perdi a minha oportunidade", disse o alemão em tom de autocrítica. E, tendo em vista a corrida, explicou: "No entanto, tenho a sensação de que temos uma pequena hipótese de fazer uma boa corrida aqui."

"Espero que as temperaturas mais frescas nos ajudem. É tudo uma questão de pneus e da sua degradação, mas penso que todos têm as mesmas preocupações. Só temos de nos certificar que evitamos ao máximo a granulação que esperamos. Ainda ninguém correu aqui, por isso ainda há alguns pontos de interrogação. Talvez tenhamos uma hipótese", acrescentou o atual décimo sexto classificado do campeonato do mundo.

Qualificação, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32.726 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32.770

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33.104

04 George Russell (GB), Mercedes, 1:33.112

05 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33.239

06. Alex Albon (T), Williams, 1:33.323

07. Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:33.513

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33.525

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33.537

10º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33.555

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33.837

12º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33.855

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33.979

14º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34.199

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:34.308

16º Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.703

17º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34.834

18º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34.849

19º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34.850

20º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36.447