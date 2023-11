Fernando Alonso : "Nous avons fait le maximum".

Fernando Alonso a réalisé le dixième tour le plus rapide lors des qualifications sur le circuit Strip de Las Vegas et a avoué après coup : "Ce n'est pas notre meilleur terrain de jeu". C'est pourquoi il est satisfait du résultat.

Pour Fernando Alonso, une chose était sûre après les qualifications à Las Vegas : il ne pouvait pas faire mieux. Le double champion de l'équipe Aston Martin a réussi à se hisser au septième rang de la Q2 et à se qualifier pour le top 10. Il a finalement dû se contenter de la dixième place. Il abordera la course en 9e position sur la grille en raison de la pénalité infligée à son compatriote Carlos Sainz (nouvelle batterie).

"Je pense que nous avons fait le maximum et je suis heureux de mes tours et de ma performance", a rapporté l'homme aux 32 GP après la course contre la montre. "Atteindre la Q3 était probablement le meilleur résultat possible pour nous cette fois-ci. Le top 10 était l'objectif et nous l'avons atteint de justesse", a-t-il ajouté.

Et Alonso de souligner : "Ce n'est pas notre meilleur terrain de jeu, les circuits avec de longues lignes droites ne font pas partie de nos points forts en ce moment, comme nous l'avons déjà constaté à Monza et sur d'autres circuits présentant ces caractéristiques".

En même temps, l'actuel quatrième du championnat du monde a regretté, en vue du duel contre McLaren pour la quatrième place au classement des constructeurs : "McLaren a eu du mal ici et c'est dommage que ce circuit ne soit pas non plus un bon circuit pour nous. Il convient mieux à Williams et Ferrari. Mais nous allons faire de notre mieux et essayer de marquer quelques points. Nous verrons si c'est possible".

Qualifications, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32,726 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,770

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33,104

04. George Russell (GB), Mercedes, 1 : 33,112

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1 : 33,239

06. Alex Albon (T), Williams, 1:33,323

07. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33,513

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33,525

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33,537

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,555

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33,837

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33,855

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33,979

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,199

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:34,308

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,703

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34,834

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34,849

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,850

20e Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36,447