Fernando Alonso: "Abbiamo ottenuto il massimo".

Fernando Alonso ha fatto registrare il decimo giro più veloce nelle qualifiche sul circuito di Las Vegas Strip e ha ammesso in seguito: "Questa non è la nostra pista migliore". È quindi soddisfatto del risultato.

Per Fernando Alonso, una cosa era chiara dopo le qualifiche a Las Vegas: non era possibile fare di più. Il due volte campione del team Aston Martin è stato il settimo più veloce nella Q2 ed è entrato nello spareggio per le prime 10 posizioni in griglia. Alla fine si è dovuto accontentare del decimo posto. Partirà dalla nona posizione in griglia a causa della penalità inflitta al connazionale Carlos Sainz (batteria nuova).

"Penso che abbiamo ottenuto il massimo e sono contento dei miei giri e delle mie prestazioni", ha dichiarato il 32 volte vincitore del GP dopo la gara. "Raggiungere la Q3 è stato probabilmente il miglior risultato possibile per noi questa volta. L'obiettivo era la top 10 e l'abbiamo quasi raggiunta", ha aggiunto.

E Alonso ha sottolineato: "Questa non è la nostra pista migliore, i circuiti con lunghi rettilinei non sono uno dei nostri punti di forza al momento, come abbiamo già visto a Monza e su altri circuiti con queste caratteristiche".

Allo stesso tempo, l'attuale quarto pilota del campionato mondiale si è lamentato in vista del duello contro la McLaren per il quarto posto nel campionato costruttori: "La McLaren ha faticato qui ed è un peccato che questo circuito non sia un buon tracciato nemmeno per noi. Si adatta meglio alla Williams e alla Ferrari. Ma faremo del nostro meglio e cercheremo di segnare qualche punto. Vedremo se sarà possibile".

Qualifiche, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32.726 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32.770

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33.104

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:33.112

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33.239

06. Alex Albon (T), Williams, 1:33.323

07. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33.513

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33.525

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33.537

10° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33.555

11° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33.837

12° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33.855

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33.979

14° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34.199

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:34.308

16° Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.703

17° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34.834

18° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34.849

19° Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34.850

20° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36.447