Fernando Alonso: "Alcançámos o máximo"

Fernando Alonso fez a décima volta mais rápida na qualificação no circuito de Las Vegas Strip e admitiu depois: "Esta não é a nossa melhor pista". Ele está, portanto, satisfeito com o resultado.

Para Fernando Alonso, uma coisa era clara após a qualificação em Las Vegas: nada mais era possível. O bicampeão da equipa Aston Martin foi o sétimo mais rápido na Q2 e entrou no play-off para as 10 primeiras posições da grelha. No final, teve de se contentar com o décimo lugar. Vai partir da 9ª posição da grelha de partida, devido à penalização imposta ao compatriota Carlos Sainz (bateria nova).

"Penso que atingimos o máximo e estou contente com as minhas voltas e o meu desempenho", declarou o 32º vencedor de GP após a corrida. "Alcançar a Q3 foi provavelmente o melhor resultado possível para nós desta vez. O objetivo era ficar entre os 10 primeiros e quase o conseguimos", acrescentou.

E Alonso enfatizou: "Esta não é a nossa melhor pista, os circuitos com longas retas não são um dos nossos pontos fortes no momento, como já vimos em Monza e em outros circuitos com essas características".

Ao mesmo tempo, o atual quarto classificado do campeonato do mundo lamentou, tendo em vista o duelo contra a McLaren pelo quarto lugar no campeonato de construtores: "A McLaren teve dificuldades aqui e é uma pena que este circuito também não seja uma boa pista para nós. É melhor para a Williams e para a Ferrari. Mas vamos dar o nosso melhor e tentar marcar alguns pontos. Veremos se isso é possível".

Qualificação, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32.726 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32.770

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33.104

04 George Russell (GB), Mercedes, 1:33.112

05 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33.239

06. Alex Albon (T), Williams, 1:33.323

07. Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:33.513

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33.525

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33.537

10º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33.555

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33.837

12º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33.855

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33.979

14º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34.199

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:34.308

16º Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.703

17º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34.834

18º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34.849

19º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34.850

20º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36.447