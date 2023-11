Logan Sargeant (7e) : "La pression est devenue de plus en plus forte".

Logan Sargeant n'a atteint la Q3 qu'une seule fois au cours de son année de rookie dans la catégorie reine : le pilote Williams faisait déjà partie des dix plus rapides lors de la séance d'entraînement finale à Zandvoort. Il s'y était finalement classé dixième. A Las Vegas, il a réussi à surpasser cette bonne performance et s'est finalement classé 7e, juste derrière son coéquipier Alex Albon.

En raison de la pénalité de place sur la grille de départ infligée à la star de Ferrari Carlos Sainz (nouvelle batterie), le pilote de 22 ans et son coéquipier d'écurie progressent encore d'une position sur la grille de départ. Sargeant s'est réjoui après avoir terminé son travail : "C'était une grande journée pour l'équipe, qui a travaillé dur. Et nous avons obtenu deux superbes positions de départ".

"C'est agréable de voir que nous sommes récompensés pour notre travail acharné. Cela faisait un moment que je sentais que nous avions le potentiel nécessaire, mais nous n'avions jamais réussi à l'exploiter. Cette fois, nous y sommes parvenus dans les trois segments de qualification et nous avons une voiture très rapide, ce qui est bon pour le moral", s'est enthousiasmé le pilote Williams.

Et Sargeant d'avouer : "Comme vous pouvez l'imaginer, la pression est devenue plus forte à chaque séance de qualification vers la fin de la saison. Il y a définitivement beaucoup de poids qui est tombé de mes épaules". En GP, il espère encore briller : "Je pense vraiment que nous avons une bonne voiture pour la course. Dans les lignes droites, elle nous permettra d'embêter les autres et nous essaierons de l'utiliser à notre avantage".

Qualifications, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32,726 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,770

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33,104

04. George Russell (GB), Mercedes, 1 : 33,112

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1 : 33,239

06. Alex Albon (T), Williams, 1:33,323

07. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33,513

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33,525

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33,537

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,555

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33,837

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33,855

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33,979

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,199

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:34,308

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,703

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34,834

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34,849

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,850

20e Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36,447