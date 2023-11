Logan Sargeant (7°): "La pressione è diventata sempre più grande".

Il debuttante in Formula 1 Logan Sargeant ha concluso ancora una volta le qualifiche a Las Vegas dietro al suo compagno di squadra Alex Albon. Tuttavia, l'americano del team Williams ha ottenuto la sua migliore prestazione in qualifica fino ad oggi.

Logan Sargeant è entrato in Q3 solo una volta nel suo anno da esordiente nella classe regina: il pilota della Williams è stato uno dei dieci piloti più veloci nell'ultima sessione di prove a Zandvoort. In quell'occasione ha concluso al decimo posto. A Las Vegas, è stato in grado di migliorare questa buona prestazione, finendo direttamente dietro al suo compagno di squadra Alex Albon al settimo posto.

A causa della penalità in griglia della stella della Ferrari Carlos Sainz (batteria nuova), il 22enne e il suo compagno di squadra sono saliti di una posizione sulla griglia. Sargeant si è rallegrato al termine del lavoro: "È stata una grande giornata per la squadra, che ha lavorato duramente. E abbiamo ottenuto due ottime posizioni in griglia".

"È bello vedere come siamo stati premiati per il nostro duro lavoro. Da un po' di tempo ho la sensazione che avessimo il potenziale, ma non siamo mai riusciti a realizzarlo. Questa volta siamo riusciti a farlo in tutti e tre i segmenti di qualifica e abbiamo una macchina molto veloce, il che è positivo per il morale", ha commentato il pilota della Williams.

E Sargeant ha ammesso: "Come potete immaginare, la pressione è aumentata verso la fine della stagione con ogni sessione di qualifica. Questo mi ha tolto un bel peso dalle spalle". Spera di ottenere altri risultati nel GP: "Credo davvero che abbiamo una buona macchina per la gara. Possiamo infastidire gli altri sui rettilinei e cercheremo di sfruttare questo aspetto a nostro vantaggio".

Qualifiche, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32.726 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32.770

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33.104

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:33.112

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33.239

06. Alex Albon (T), Williams, 1:33.323

07. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33.513

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33.525

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33.537

10° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33.555

11° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33.837

12° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33.855

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33.979

14° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34.199

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:34.308

16° Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.703

17° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34.834

18° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34.849

19° Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34.850

20° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36.447