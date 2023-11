Logan Sargeant (7º): "A pressão tornou-se cada vez maior"

O estreante na Fórmula 1 Logan Sargeant voltou a terminar a qualificação em Las Vegas atrás do seu companheiro de equipa Alex Albon. No entanto, o americano da equipa Williams conseguiu o seu melhor desempenho na qualificação até à data.

por Vanessa Georgoulas - Automatic translation from German

Logan Sargeant só conseguiu chegar à Q3 uma vez no seu ano de estreia na categoria rainha: o piloto da Williams foi um dos dez mais rápidos na última sessão de treinos livres em Zandvoort. Aí, terminou em décimo lugar. Em Las Vegas, conseguiu melhorar este bom desempenho, terminando diretamente atrás do seu companheiro de equipa Alex Albon, em sétimo lugar.

Como resultado da penalização na grelha da estrela da Ferrari, Carlos Sainz (bateria nova), o jovem de 22 anos e o seu companheiro de equipa subiram uma posição na grelha. Sargeant estava muito satisfeito com o trabalho realizado: "Foi um grande dia para a equipa, que trabalhou muito. E conseguimos duas excelentes posições na grelha".

"É bom ver que estamos a ser recompensados pelo nosso trabalho árduo. Há algum tempo que tenho a sensação de que tínhamos potencial, mas nunca fomos capazes de o concretizar. Desta vez, conseguimos fazer isso nos três segmentos de qualificação e temos um carro muito rápido, o que é bom para a moral", entusiasmou-se o piloto da Williams.

E Sargeant admitiu: "Como podem imaginar, a pressão aumentou no final da época com cada sessão de qualificação. Isso definitivamente tirou muito peso dos meus ombros". Ele espera por mais destaques no GP: "Acredito realmente que temos um bom carro para a corrida. Podemos incomodar os outros nas rectas e vamos tentar usar isso a nosso favor."

Qualificação, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32.726 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32.770

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33.104

04 George Russell (GB), Mercedes, 1:33.112

05 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33.239

06. Alex Albon (T), Williams, 1:33.323

07. Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:33.513

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33.525

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33.537

10º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33.555

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33.837

12º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33.855

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33.979

14º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34.199

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:34.308

16º Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.703

17º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34.834

18º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34.849

19º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34.850

20º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36.447