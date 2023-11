George Russell: "Tenemos que vigilar a Ferrari"

George Russell puede empezar el GP de Las Vegas desde la posición 3 de la parrilla. La estrella de Mercedes, que se beneficia de la penalización de Carlos Sainz en parrilla, afirma no obstante: "Tenemos que limitar los daños."

George Russell se mostró muy satisfecho con su actuación en la calificación para el GP de Las Vegas. Comentando la cuarta vuelta más rápida que pudo marcar, dijo: "Creo que pude hacerlo gracias a la confianza que tenía porque me sentía cómodo en el coche." Y subrayó: "Creo que hemos conseguido el máximo con el cuarto puesto, también porque estaba cerca de Max Verstappen en tercera posición". Teniendo en cuenta la penalización en parrilla para Sainz, el tercer puesto es una buena posición de salida."

Al mismo tiempo, el británico explicó: "Sabíamos que Ferrari estaba un paso por delante de todos". Y lo sabe: "Tenemos que vigilar a Ferrari, porque están a sólo 20 puntos de nosotros en el campeonato. Charles Leclerc es sin duda el gran favorito y Carlos también debería poder estar delante. Así que tenemos que limitar los daños".

"Pero si se presenta una oportunidad, por supuesto que la aprovecharemos", prometió Russell. No quiso hacer comentarios sobre el desarrollo de la carrera, porque: "Todavía está escrito en las estrellas cómo resultará el GP. Pero no será fácil, porque estos neumáticos simplemente no están hechos para trabajar en estas condiciones de frío."

"Si te mantienes en la ventana de trabajo, puedes salir fácilmente con una parada, pero una vez que estás fuera, no puedes corregirlo. Es posible que veamos varias paradas, y quien consiga mantener vivos los neumáticos acabará delante", pronosticó el actual octavo clasificado, que se mostró modesto cuando se le preguntó por sus objetivos.

"Sólo quiero tener un GP tranquilo, porque cada vez que las cosas me han ido bien en carrera este año, hemos sido lentos. Cada vez que hemos sido rápidos, ha surgido algo, ya sea un error por mi parte o un problema con la estrategia o la fiabilidad del coche. Por eso sólo quiero que sea una carrera sin problemas", explicó Russell.

Clasificación, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32.726 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32.770

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33.104

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:33.112

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33.239

06. Alex Albon (T), Williams, 1:33.323

07. Logan Sargeant (EE.UU.), Williams, 1:33.513

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33.525

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33.537

10º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33.555

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33.837

12º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33.855

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33.979

14º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34.199

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:34.308

16º Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.703

17º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34.834

18º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34.849

19º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34.850

20º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36.447