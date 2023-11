George Russell : "Il faut garder un œil sur Ferrari

George Russell était très satisfait de sa performance lors des qualifications du GP de Las Vegas. Il a déclaré à propos du quatrième tour le plus rapide qu'il a pu réaliser : "Je pense que j'ai pu le faire grâce à la confiance que j'avais, car je me sentais bien dans la voiture". Et il a souligné : "Je pense que nous avons fait le maximum avec la quatrième place, notamment parce que j'étais proche de Max Verstappen en troisième position. Compte tenu de la pénalité de place sur la grille pour Sainz, la troisième place est une bonne position de départ".

En même temps, le Britannique a déclaré : "Nous savions que Ferrari avait une longueur d'avance sur tout le monde". Il sait que "nous devons garder un œil sur Ferrari, qui n'est qu'à 20 points derrière nous au championnat du monde. Charles Leclerc est certainement le grand favori et Carlos devrait aussi pouvoir se hisser devant. Nous devons donc limiter les dégâts".

"Mais si une opportunité se présente, nous la saisirons bien sûr", a ensuite promis Russell. Il n'a pas voulu se prononcer sur le déroulement de la course, car : "On ne sait pas encore comment sera le GP. Mais ce ne sera pas facile, car ces pneus ne sont tout simplement pas faits pour fonctionner dans ces conditions froides".

"Si vous restez dans la fenêtre de travail, vous pouvez facilement passer avec un seul arrêt, mais une fois que vous êtes dehors, il n'est plus possible de corriger cela. Il se peut que nous voyions plusieurs arrêts et celui qui parviendra à garder les pneus en vie finira devant", prédit l'actuel huitième du championnat du monde, qui, interrogé sur ses objectifs, s'est montré modeste.

"Je veux simplement vivre un GP sans problème, car à chaque fois que cela s'est bien passé pour moi en course cette année, nous avons été lents. Chaque fois que nous avons été rapides, quelque chose est intervenu, soit une erreur de ma part, soit un problème de stratégie ou de fiabilité de la voiture. C'est pourquoi je veux juste que ce soit une course sans problème", a expliqué Russell.

Qualifications, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32,726 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,770

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33,104

04. George Russell (GB), Mercedes, 1 : 33,112

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1 : 33,239

06. Alex Albon (T), Williams, 1:33,323

07. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33,513

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33,525

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33,537

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,555

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33,837

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33,855

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33,979

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,199

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:34,308

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,703

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34,834

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34,849

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,850

20e Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36,447