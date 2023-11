George Russell: "Dobbiamo tenere d'occhio la Ferrari".

George Russell è autorizzato a partire per il GP di Las Vegas dalla posizione 3 in griglia. La stella della Mercedes, che beneficia della penalità in griglia di Carlos Sainz, afferma tuttavia: "Dobbiamo limitare i danni".

George Russell è stato molto soddisfatto della sua prestazione nelle qualifiche del GP di Las Vegas. Commentando il quarto giro più veloce che è riuscito a realizzare, ha detto: "Penso di essere riuscito a farlo grazie alla fiducia che avevo, perché mi sentivo a mio agio sulla macchina". E ha sottolineato: "Penso che abbiamo ottenuto il massimo con il quarto posto, anche perché ero vicino a Max Verstappen in terza posizione". Alla luce della penalità in griglia per Sainz, il terzo posto è una buona posizione di partenza".

Allo stesso tempo, il britannico ha spiegato: "Sapevamo che la Ferrari era un passo avanti a tutti". E sa: "Dobbiamo tenere d'occhio la Ferrari, perché è a soli 20 punti da noi in campionato. Charles Leclerc è certamente il grande favorito e anche Carlos dovrebbe essere in grado di arrivare davanti. Quindi dobbiamo limitare i danni".

"Ma se si presenterà un'opportunità, la coglieremo al volo", ha promesso Russell. Non ha voluto commentare l'andamento della gara, perché: "È ancora scritto nelle stelle come andrà a finire il GP. Ma non sarà facile, perché questi pneumatici non sono fatti per lavorare in queste condizioni di freddo".

"Se si rimane nella finestra di lavoro, si può facilmente fare a meno di una sosta, ma una volta fuori non si può correggere. Potremmo assistere a diverse soste, e chi riuscirà a mantenere le gomme vive finirà davanti", ha previsto l'attuale ottavo pilota, che è stato modesto quando gli è stato chiesto dei suoi obiettivi.

"Voglio solo avere un GP tranquillo, perché ogni volta che le cose sono andate bene per me in gara quest'anno, siamo stati lenti. Ogni volta che siamo stati veloci, è successo qualcosa, o un errore da parte mia o un problema di strategia o di affidabilità della vettura. Per questo voglio che la gara sia senza problemi", ha spiegato Russell.

Qualifiche, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32.726 min.

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32.770

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33.104

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:33.112

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33.239

06. Alex Albon (T), Williams, 1:33.323

07. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33.513

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33.525

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33.537

10° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33.555

11° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33.837

12° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33.855

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33.979

14° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34.199

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:34.308

16° Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.703

17° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34.834

18° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34.849

19° Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34.850

20° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36.447