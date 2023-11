George Russell: "Temos de estar atentos à Ferrari"

George Russell ficou muito satisfeito com o seu desempenho na qualificação para o GP de Las Vegas. Comentando a quarta volta mais rápida que conseguiu efetuar, disse: "Penso que consegui fazer isso graças à confiança que tinha, porque me senti confortável no carro". E enfatizou: "Acho que alcançamos o máximo com o quarto lugar, também porque eu estava perto de Max Verstappen em terceiro lugar. Tendo em conta a penalização na grelha para Sainz, o terceiro lugar é uma boa posição de partida".

Ao mesmo tempo, o britânico explicou: "Sabíamos que a Ferrari estava um passo à frente de todos". Ele sabe: "Temos que ficar de olho na Ferrari, porque eles estão apenas 20 pontos atrás de nós no campeonato. Charles Leclerc é certamente o grande favorito e Carlos também deve ser capaz de chegar à frente. Por isso, temos de limitar os danos".

"Mas se surgir uma oportunidade, é claro que a aproveitaremos", prometeu Russell. Ele não quis comentar sobre o curso da corrida, porque: "Ainda está escrito nas estrelas como o GP será. Mas não vai ser fácil, porque estes pneus simplesmente não foram feitos para trabalhar nestas condições frias".

"Se nos mantivermos na janela de trabalho, podemos facilmente safar-nos com uma paragem, mas quando estivermos lá fora, não podemos corrigir. Podemos ter várias paragens e quem conseguir manter os pneus vivos vai acabar na frente", prevê o atual oitavo classificado, que foi modesto quando questionado sobre os seus objectivos.

"Só quero ter um GP tranquilo, porque sempre que as coisas correram bem para mim na corrida este ano, fomos lentos. Sempre que fomos rápidos, aconteceu alguma coisa, ou um erro da minha parte ou um problema com a estratégia ou com a fiabilidade do carro. É por isso que só quero que seja uma corrida sem problemas", explicou Russell.

Qualificação, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32.726 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32.770

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33.104

04 George Russell (GB), Mercedes, 1:33.112

05 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33.239

06. Alex Albon (T), Williams, 1:33.323

07. Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:33.513

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33.525

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33.537

10º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33.555

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33.837

12º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33.855

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33.979

14º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34.199

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:34.308

16º Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.703

17º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34.834

18º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34.849

19º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34.850

20º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36.447