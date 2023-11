Viva Las Vegas: Verstappen y Pérez como Elvis

Ningún Gran Premio tiene más factor espectáculo que Las Vegas. Aunque no guste a todo el mundo, Max Verstappen no se anduvo con rodeos tras la fastuosa ceremonia de apertura con numerosas estrellas mundiales.

El tricampeón de Fórmula 1 dijo: "No me gustan todas estas cosas, sólo tengo ganas de hacerlo lo mejor posible en la pista. Por lo que a mí respecta, se podrían cancelar todos los eventos, porque me siento como un payaso en ellos. No tengo ningún problema con el GP de aquí, simplemente no es lo mío y soy honesto al respecto".

Pero cuando el 52 veces ganador llegó al paddock del Circuito Strip de Las Vegas y fue recibido por ocho imitadores de Elvis, el holandés ya lo sabía: no podía evitar el espectáculo.

Max Verstappen y Sergio Pérez actuarán el sábado con monos de carreras inspirados en Elvis. El compromiso a largo plazo de la leyenda de la música Elvis Presley fue su bendición financiera y su ruina mental y de salud (vea la excelente película "Elvis" de 2022).



Según el hijo de Elvis "Viva Las Vegas", Verstappen va todo de blanco con una capa roja y Pérez de rojo con una capa blanca, con muchas estrellitas y un cinturón implícito y extra ancho, como el que llevó "El Rey" durante años.



Los trajes han sido confeccionados por el fabricante italiano de monos Sparco.



Christian Horner, jefe del equipo Red Bull Racing: "Creo que es apropiado para el Gran Premio de Las Vegas que rindamos homenaje a la mayor figura de culto de la ciudad".



"Elvis ha dado forma a la ciudad, se ha convertido en sinónimo del brillo y el glamour de Las Vegas y de la tremenda energía que hay aquí".





Clasificación, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32.726 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32.770

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33.104

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:33.112

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33.239

06. Alex Albon (T), Williams, 1:33.323

07. Logan Sargeant (EE.UU.), Williams, 1:33.513

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33.525

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33.537

10º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33.555

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33.837

12º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33.855

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33.979

14º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34.199

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:34.308

16º Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.703

17º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34.834

18º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34.849

19º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34.850

20º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36.447