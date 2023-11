Viva Las Vegas ! Verstappen et Pérez comme Elvis

Aucun Grand Prix n'a un facteur spectacle aussi élevé que celui de Las Vegas. Même si cela ne plaît pas à tout le monde, après la somptueuse cérémonie d'ouverture avec de nombreuses stars mondiales, Max Verstappen n'a pas mâché ses mots.

Le triple champion de Formule 1 a déclaré : "Je n'aime pas toutes ces choses, je suis juste impatient de donner le meilleur de moi-même sur la piste. En ce qui me concerne, on pourrait supprimer tous les événements, car j'ai l'impression d'être un clown lors de ces manifestations. Je n'ai aucun problème avec le GP ici, ce n'est juste pas mon truc, et je suis honnête à ce sujet".

Mais lorsque l'homme aux 52 victoires est arrivé dans le paddock du Las Vegas Strip Circuit et a été accueilli par huit imitateurs d'Elvis, le Néerlandais savait déjà - il ne pourra pas éviter le spectacle.

Samedi, Max Verstappen et Sergio Pérez porteront des combinaisons de course inspirées d'Elvis. L'engagement permanent de la légende de la musique Elvis Presley a été sa bénédiction financière et sa ruine morale et de santé (regardez le très bon film "Elvis" de 2022).



Selon le fils d'Elvis "Viva Las Vegas", il y a Verstappen tout en blanc avec une cape rouge et Pérez tout en rouge avec une cape blanche, avec beaucoup d'étoiles et une ceinture suggérée et trop large, comme celle que "The King" a portée pendant des années.



Les combinaisons ont été fabriquées par le fabricant italien de combinaisons Sparco.



Le chef de l'équipe Red Bull Racing, Christian Horner, a déclaré : "Je pense qu'il est approprié pour le Grand Prix de Las Vegas de rendre hommage à ce qui est probablement le plus grand personnage culte de la ville".



"Elvis a marqué la ville, il est devenu synonyme des paillettes et du glamour de Las Vegas et de la formidable énergie qui règne ici".





Qualifications, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32,726 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,770

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33,104

04. George Russell (GB), Mercedes, 1 : 33,112

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1 : 33,239

06. Alex Albon (T), Williams, 1:33,323

07. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33,513

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33,525

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33,537

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,555

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33,837

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33,855

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33,979

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,199

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:34,308

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,703

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34,834

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34,849

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,850

20e Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36,447