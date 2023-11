Viva Las Vegas: Verstappen e Pérez come Elvis

Nessun Gran Premio ha un fattore di spettacolo superiore a quello di Las Vegas. Anche se non piace a tutti, Max Verstappen non ha usato mezzi termini dopo la sontuosa cerimonia di apertura con numerose star mondiali.

Il tre volte campione di Formula 1 ha dichiarato: "Non mi piacciono tutte queste cose, non vedo l'ora di fare del mio meglio in pista. Per quanto mi riguarda, tutti gli eventi potrebbero essere cancellati, perché mi sento un pagliaccio in questi eventi. Non ho problemi con il GP qui, è solo che non fa per me e sono onesto al riguardo".

Ma quando il 52 volte vincitore è arrivato nel paddock del Las Vegas Strip Circuit ed è stato accolto da otto sosia di Elvis, l'olandese sapeva già che non avrebbe potuto evitare lo spettacolo.

Max Verstappen e Sergio Pérez si esibiranno sabato in tute da corsa ispirate a Elvis. L'impegno a lungo termine della leggenda della musica Elvis Presley è stato la sua benedizione finanziaria e la sua rovina mentale e di salute (si veda l'eccellente film "Elvis" del 2022).



Secondo il figlio di Elvis "Viva Las Vegas", Verstappen è tutto vestito di bianco con un mantello rosso e Pérez è tutto vestito di rosso con un mantello bianco, con tante stelline e un'implicita cintura extra-larga, proprio come "The King" ha indossato per anni.



Le tute sono state realizzate dal produttore italiano Sparco.



Il boss del team Red Bull Racing, Christian Horner: "Credo che sia giusto che il Gran Premio di Las Vegas renda omaggio alla più grande figura di culto della città".



"Elvis ha plasmato la città, è diventato sinonimo dello sfarzo e del glamour di Las Vegas e dell'enorme energia che si respira qui".





Qualifiche, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32.726 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32.770

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33.104

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:33.112

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33.239

06. Alex Albon (T), Williams, 1:33.323

07. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33.513

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33.525

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33.537

10° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33.555

11° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33.837

12° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33.855

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33.979

14° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34.199

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:34.308

16° Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.703

17° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34.834

18° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34.849

19° Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34.850

20° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36.447