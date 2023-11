Viva Las Vegas: Verstappen e Pérez como Elvis

O campeão de Fórmula 1, Max Verstappen, já sublinhou várias vezes que não se importa com o elemento espetáculo da categoria rainha, apenas se interessa pelas corridas. No entanto, há um macacão de Las Vegas à la Elvis.

Nenhum Grande Prémio tem um fator de espetáculo superior ao de Las Vegas. Mesmo que nem todos gostem, Max Verstappen não poupou nas palavras após a luxuosa cerimónia de abertura com inúmeras estrelas mundiais.

O tricampeão de Fórmula 1 disse: "Não gosto de todas essas coisas, só estou ansioso para dar o meu melhor na pista. No que me diz respeito, todos os eventos poderiam ser cancelados, porque me sinto como um palhaço nesses eventos. Não tenho nenhum problema com o GP aqui, mas não é o meu género e sou honesto quanto a isso".

Mas quando o 52 vezes vencedor chegou ao paddock do circuito de Las Vegas Strip e foi recebido por oito imitadores de Elvis, o holandês já sabia - não podia evitar o espetáculo.

Max Verstappen e Sergio Pérez vão atuar com fatos de corrida inspirados em Elvis no sábado. O compromisso a longo prazo da lenda da música Elvis Presley foi a sua bênção financeira e a sua ruína mental e de saúde (ver o excelente filme "Elvis" de 2022).



De acordo com o filho de Elvis, "Viva Las Vegas", Verstappen está todo de branco com uma capa vermelha e Pérez está todo de vermelho com uma capa branca, com muitas estrelas pequenas e um cinto extra largo implícito, tal como "O Rei" usou durante anos.



Os fatos foram feitos pelo fabricante italiano Sparco.



O chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner: "Penso que é apropriado para o Grande Prémio de Las Vegas prestarmos homenagem à maior figura de culto da cidade."



"Elvis moldou a cidade, tornou-se sinónimo do brilho e do glamour de Las Vegas e da tremenda energia que aqui existe."





Qualificação, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32.726 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32.770

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33.104

04 George Russell (GB), Mercedes, 1:33.112

05 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33.239

06. Alex Albon (T), Williams, 1:33.323

07. Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:33.513

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33.525

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33.537

10º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33.555

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33.837

12º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33.855

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33.979

14º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34.199

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:34.308

16º Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.703

17º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34.834

18º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34.849

19º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34.850

20º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36.447