Max Verstappen sobre la sanción a Sainz: "Es brutal"

El español Carlos Sainz marcó el segundo mejor tiempo en los entrenamientos finales del Gran Premio de Las Vegas, pero tendrá que salir 12º en la parrilla de salida.

La razón: tras su accidente en la primera sesión de entrenamientos (pasó por encima de una tapa de alcantarilla suelta y rompió su Ferrari), se montó un coche nuevo para el bicampeón del GP, lo que fue catalogado por la FIA como un cambio de motor más allá de la cuota permitida, lo que se tradujo en una caída de diez puestos en la parrilla.

Carlos Sainz: "Como todo el mundo ha visto, ha habido un problema de seguridad en la pista. Este problema rompió mi coche y encima recibí una penalización de la FIA. Pero no he hecho nada malo. Para ser sincero, habría esperado una solución más adecuada por parte del deporte. No puedo hablar demasiado de ello porque todavía estoy muy enfadado".

El tricampeón del mundo de Fórmula 1 Max Verstappen puede entender este enfado. La estrella de Red Bull Racing dice: "Esto tiene que cambiar, necesitamos reglas diferentes. También hay situaciones en las que puedes tener un nuevo motor instalado prácticamente sin penalización. Aquí tenemos exactamente lo contrario: Carlos es penalizado por algo sin haber hecho nada malo. Creo que todo es brutal para Carlos y no está bien".



En el paddock se habla de que Ferrari ha pedido la sustitución del material sin penalización, pero al menos una escudería se ha negado a ello.



Max Verstappen: "No creo que sea bueno que los equipos opinen sobre esto. Pero la Fórmula 1 también es un entorno político, y cada equipo mira primero por su propio beneficio. Y si tienen algo que decir, entonces es obvio que habría alguien que rechazaría tal petición de Ferrari".





Las Vegas: Así llegan a la carrera

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

03 George Russell (GB), Mercedes

04 Pierre Gasly (F), Alpine

05. Alex Albon (T), Williams

06. Logan Sargeant (USA), Williams

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo

08. Kevin Magnussen (DK), Haas

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin

10º Lewis Hamilton (GB), Mercedes

11º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

12º Carlos Sainz (E), Ferrari *

13º Nico Hülkenberg (D), Haas

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri

15º Lando Norris (GB), McLaren

16º Esteban Ocon (F), Alpine

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo

18º Oscar Piastri (AUS), McLaren

19º Lance Stroll (CDN), Aston Martin**.

20º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36.447

* 10 puestos menos debido a la instalación de nuevas piezas del motor

** 5 puestos por adelantamiento bajo bandera amarilla.