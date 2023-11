Max Verstappen sur la pénalité de Sainz : "C'est brutal".

Le pilote Ferrari Carlos Sainz doit reculer de dix places sur la grille de départ du Grand Prix de Las Vegas et est furieux. Max Verstappen prend la défense de son collègue pilote de course.

L'Espagnol Carlos Sainz a réalisé le deuxième meilleur temps lors des essais finaux du Grand Prix de Las Vegas, mais il devra prendre le départ de la course en 12e position.

La raison : après son accident lors de la première séance d'entraînement (il a roulé sur une plaque d'égout non fixée et a cassé sa Ferrari), une nouvelle voiture a été montée pour le double vainqueur de GP. Les gardiens du règlement de la Fédération internationale du sport automobile (FIA) ont considéré qu'il s'agissait d'un changement de moteur dépassant le quota autorisé, d'où un recul de dix places sur la grille de départ.

Carlos Sainz : "Comme tout le monde l'a vu, il y avait un problème de sécurité sur la piste. Ce problème a cassé ma voiture et, en plus, j'ai été pénalisé par la FIA. Je n'ai pourtant rien fait de mal ! Honnêtement, j'aurais attendu du sport une solution un peu plus appropriée. Je ne peux pas trop en parler, car je suis encore tellement en colère".

Le triple champion du monde de Formule 1 Max Verstappen peut comprendre cette colère. La star de Red Bull Racing déclare : "Cela doit changer, nous avons besoin d'autres règles. Il existe en effet des situations dans lesquelles tu peux faire installer un nouveau moteur quasiment en toute impunité. Ici, nous avons exactement le contraire - Carlos est puni pour quelque chose sans avoir fait quelque chose de mal. Je trouve que tout cela est brutal pour Carlos et n'est pas correct".



Il se dit dans le paddock que Ferrari a demandé à ce que le matériel soit remplacé sans pénalité, mais que cela a été refusé par au moins une écurie.



Max Verstappen : "Je ne pense pas que ce soit une bonne chose que les équipes aient leur mot à dire. Mais la Formule 1 est aussi un environnement politique, chaque équipe veille d'abord à son propre avantage. Et s'ils ont leur mot à dire, il est évident qu'il y aurait quelqu'un qui refuserait une telle demande de Ferrari".





Las Vegas : Comment ils se lancent dans la course

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

03. George Russell (GB), Mercedes

04. Pierre Gasly (F), Alpine

05. Alex Albon (T), Williams

06. Logan Sargeant (USA), Williams

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo

08. Kevin Magnussen (DK), Haas

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

12. Carlos Sainz (E), Ferrari *.

13. Nico Hülkenberg (D), Haas

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri

15. Lando Norris (GB), McLaren

16. Esteban Ocon (F), Alpine

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo

18. Oscar Piastri (AUS), McLaren

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin**

20e Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36,447

* 10 places en arrière à cause de l'installation de nouvelles pièces de moteur

** 5 places de moins pour dépassement sous drapeau jaune