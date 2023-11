Max Verstappen sulla penalizzazione di Sainz: "È brutale".

Lo spagnolo Carlos Sainz ha ottenuto il secondo miglior tempo nelle prove finali del Gran Premio di Las Vegas, ma dovrà partire dalla dodicesima posizione in griglia.

Il motivo: dopo l'incidente nella prima sessione di prove (è passato sopra un tombino pericolante e ha rotto la sua Ferrari), è stata allestita una nuova vettura per il due volte vincitore del GP, che è stata classificata dalla FIA come un cambio di motore oltre la quota consentita, con conseguente retrocessione di dieci posizioni in griglia.

Carlos Sainz: "Come tutti hanno visto, c'è stato un problema di sicurezza in pista. Questo problema ha danneggiato la mia vettura e per di più ho ricevuto una penalità dalla FIA. Ma non ho fatto nulla di male! Onestamente, mi sarei aspettato una soluzione più adeguata da parte dello sport. Non posso parlarne troppo perché sono ancora molto arrabbiato".

Il tre volte campione del mondo di Formula 1 Max Verstappen può capire questa rabbia. La stella della Red Bull Racing afferma: "Questa situazione deve cambiare, abbiamo bisogno di regole diverse. Ci sono anche situazioni in cui è possibile installare un nuovo motore praticamente senza alcuna penalità. Qui è esattamente il contrario: Carlos viene penalizzato per qualcosa senza aver fatto nulla di male. Penso che tutto questo sia brutale per Carlos e non va bene".



Nel paddock si dice che la Ferrari abbia chiesto la sostituzione del materiale senza penalità, ma questo è stato rifiutato da almeno una scuderia.



Max Verstappen: "Non credo sia positivo che i team abbiano voce in capitolo. Ma la Formula 1 è anche un ambiente politico e ogni scuderia cerca prima di tutto il proprio vantaggio. E se hanno voce in capitolo, è ovvio che ci sarà qualcuno che rifiuterà la richiesta della Ferrari".





Las Vegas: Ecco come si presentano alla gara

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

03 George Russell (GB), Mercedes

04 Pierre Gasly (F), Alpine

05 Alex Albon (T), Williams

06. Logan Sargeant (USA), Williams

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo

08. Kevin Magnussen (DK), Haas

09 Fernando Alonso (E), Aston Martin

10° Lewis Hamilton (GB), Mercedes

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

12° Carlos Sainz (E), Ferrari *

13° Nico Hülkenberg (D), Haas

14° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri

15° Lando Norris (GB), McLaren

16° Esteban Ocon (F), Alpine

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo

18° Oscar Piastri (AUS), McLaren

19° Lance Stroll (CDN), Aston Martin**

20° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36.447

* 10 posizioni in meno a causa dell'installazione di nuove parti del motore.

** 5 posizioni in meno a causa di un sorpasso in regime di bandiera gialla