Max Verstappen sobre a penalização de Sainz: "É brutal"

Carlos Sainz, piloto da Ferrari, tem de descer dez lugares na grelha de partida para o Grande Prémio de Las Vegas e está furioso. Max Verstappen sai em defesa do seu colega de corrida.

por Mathias Brunner - Automatic translation from German

O espanhol Carlos Sainz fez o segundo melhor tempo no último treino para o Grande Prémio de Las Vegas - mas tem de começar a corrida em 12º lugar na grelha.

O motivo: depois do acidente na primeira sessão de treinos livres (passou por cima de uma tampa de esgoto solta e partiu o seu Ferrari), foi montado um novo carro para o bicampeão do mundo, o que foi classificado pela FIA como uma mudança de motor para além da quota permitida, resultando numa queda de dez lugares na grelha.

Carlos Sainz: "Como toda a gente viu, houve um problema de segurança na pista. Este problema avariou o meu carro e, além disso, recebi uma penalização da FIA. Mas eu não fiz nada de errado! Para ser sincero, esperava uma solução mais adequada por parte do desporto. Não posso falar muito sobre isso porque ainda estou muito zangado".

O tricampeão mundial de Fórmula 1 Max Verstappen consegue entender essa raiva. A estrela da Red Bull Racing diz: "Isto tem de mudar, precisamos de regras diferentes. Há situações em que se pode instalar um novo motor sem praticamente nenhuma penalização. Aqui temos exatamente o oposto - o Carlos é penalizado por algo sem ter feito nada de errado. Acho que é tudo brutal para o Carlos e não é correto".



Fala-se no paddock que a Ferrari pediu que o material fosse substituído sem penalização, mas isso foi recusado por pelo menos uma equipa de corrida.



Max Verstappen: "Não acho que seja bom quando as equipas têm uma palavra a dizer sobre isto. Mas a Fórmula 1 também é um ambiente político e todas as equipas procuram primeiro a sua própria vantagem. E se elas têm uma palavra a dizer, então é óbvio que haveria alguém que recusaria tal pedido da Ferrari".





Las Vegas: É assim que eles vão para a corrida

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

03 George Russell (GB), Mercedes

04 Pierre Gasly (F), Alpine

05 Alex Albon (T), Williams

06 Logan Sargeant (EUA), Williams

07 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo

08 Kevin Magnussen (DK), Haas

09 Fernando Alonso (E), Aston Martin

10º Lewis Hamilton (GB), Mercedes

11º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

12º Carlos Sainz (E), Ferrari *

13.º Nico Hülkenberg (D), Haas

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri

15.º Lando Norris (GB), McLaren

16º Esteban Ocon (F), Alpine

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo

18º Oscar Piastri (AUS), McLaren

19º Lance Stroll (CDN), Aston Martin**

20º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36.447

* 10 lugares a menos devido à instalação de novas peças de motor

** 5 lugares a menos devido a uma ultrapassagem sob bandeira amarela