Max Verstappen a Esteban Ocon: "Estúpido idiota"

Casi hubo un accidente en el primer segmento de la sesión de clasificación de Las Vegas: Al final del primer segmento de entrenamientos finales, el piloto alpino Esteban Ocon quiso iniciar una vuelta rápida cuando el campeón del mundo Max Verstappen reclamó para sí el mismo trozo de asfalto. Max por radio: "¡Qué idiota!".

Ocon también se metió en la radio: "¡Pero si es una broma! Verstappen se tira en la primera curva como un loco". La vuelta del francés se fue al traste y al final sólo fue 17º en la clasificación.

Lo que sólo se vio después: Ocon había adelantado a Verstappen poco antes para crearse espacio. Con una maniobra al límite. El ganador del GP de Hungría 2021 se defendió después: "Tuve tráfico en mi primera vuelta rápida y me di cuenta de que sólo tenía un intento más. Si no funciona, entonces estoy fuera". Y eso es exactamente lo que ocurrió.

Ocon continuó: "La situación para Max es diferente. Tiene suficiente velocidad en el coche para prescindir de una segunda vuelta".



Para no arriesgarse a una penalización por pérdida de tiempo innecesaria, poco antes de su vuelta rápida, Ocon adelantó a varios rivales, Tsunoda, Zhou y Gasly, y luego a Verstappen, justo antes de la salida y la meta.



Esteban de nuevo: "Tenemos una directriz precisa sobre el tiempo máximo para una vuelta de calentamiento. He visto a los rivales que tenía delante y sabía que si reducía la velocidad y empezaba mi vuelta detrás de ellos, sería demasiado lento. Ya me han sancionado una vez esta temporada por este tipo de infracción. Así que no podía permitirme una segunda infracción".



"No tuve más remedio que defender mi posición. La diferencia entre Max y yo es que él está ahora en la primera fila y yo soy el 17º de la parrilla".





Ocon y Verstappen: Siempre enfrentados

Lo que comenzó en el karting y continuó en la Fórmula 3 se intensificó en Brasil en 2018 y se convirtió en uno de los temas favoritos de los medios de comunicación. Al fin y al cabo, no es tan frecuente en el automovilismo moderno que dos pilotos se enzarcen después de una carrera del Mundial de Fórmula 1. En Interlagos, Ocon y Verstappen chocaron cuando el piloto francés (entonces en Force India) intentó doblar. Eso le costó la victoria a Verstappen.



Tras su pase a la segunda posición por detrás de Lewis Hamilton, Ocon se encaró con Max, y cuando reaccionó con bastante malicia, Verstappen hizo saltar algunos fusibles y empujó un poco a su rival.



La mayoría de los aficionados a la Fórmula 1 pensaron después que se trataba de una broma, mientras que otros opinaron que los toques estaban prohibidos. Esta fue también la opinión de la asociación automovilística, que impuso a Max dos días de servicios comunitarios al servicio de la FIA por su comportamiento.



Max sobre las escenas posteriores a la carrera: "No somos robots, todos somos seres humanos con emociones. Acababa de perder lo que parecía una victoria segura. Cuando pienso en ello, en realidad reaccioné con bastante calma. Podría haber sido mucho peor. Además, la mayoría de la gente no sabe lo que se siente al conducir un coche de carreras y perder una victoria."



"No oí lo que se dijo allí. Sólo me viste empujar. Si supieras toda la conversación, sería diferente".



Cuando se le preguntó qué había dicho Ocon, Max dijo: "Ahora no importa. Me cabreó en lugar de calmarme. Todos tenemos adrenalina en el cuerpo".



"¿Y los empujones? Eso pasa en todos los deportes. Lo vemos todo el tiempo en el fútbol, así que en general mi reacción fue más bien moderada. Es decir: ¿Qué espera la gente de mí? ¿Que le dé la mano y le agradezca que sólo haya quedado segundo?".



No fue hasta semanas después cuando Verstappen reveló qué había dicho exactamente Ocon. En el diario de Rotterdam "Algemeen Dagblad" (AD), dijo: "Quería saber de él por qué había hecho eso. Se rió en mi cara. Me pareció una reacción inapropiada, después de todo, había perdido la victoria por su culpa. Cuando le empujé, empezó a gritar: 'Coge una cámara' y '¡Empújame! ¿Por qué no me empujas? Sentí que no había razón para contenerme y no me importaban las cámaras".





Las Vegas: Cómo entran en carrera

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

03 George Russell (GB), Mercedes

04 Pierre Gasly (F), Alpine

05. Alex Albon (T), Williams

06. Logan Sargeant (USA), Williams

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo

08. Kevin Magnussen (DK), Haas

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin

10º Lewis Hamilton (GB), Mercedes

11º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

12º Carlos Sainz (E), Ferrari *

13º Nico Hülkenberg (D), Haas

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri

15º Lando Norris (GB), McLaren

16º Esteban Ocon (F), Alpine

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo

18º Oscar Piastri (AUS), McLaren

19º Lance Stroll (CDN), Aston Martin**.

20º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36.447

* 10 puestos menos debido a la instalación de nuevas piezas del motor

** 5 puestos menos debido a adelantamiento bajo bandera amarilla